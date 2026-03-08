Slušaj vest

Avion Er Srbije sa 267 putnika od kojih je 10 beba poleteo je sa aerodroma Al Maktoum u Dubaiju i očekuje se da sleti u Beograd pola sata posle ponoći.

Avion Air Serbia poleteo je jutros iz Beograd u okviru akcije evakuacije državljana Srbije i sleteo u Dubai oko 13.30 po srpskom vremenu.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je ranije da je sa područja Bliskog istoka do sada bezbedno evakuisano ukupno 329 državljana Srbije, kao i da se akcija evakuacije nastavlja i danas novim letom iz Dubaija.

Za sutra, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju.