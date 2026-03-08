Slušaj vest

"Ime Slobodana Krasića simbol je jedne generacije koja je bila spremna da sve položi za slobodu Srbije", istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je danas položila venac na spomen – obeležje poginulom vojniku Slobodanu Krasiću iz sela Donja Kravarica u Lučanima.

- U njegovom imenu upisana je i poruka svima nama, koju zauvek treba da pamtimo, a to je da slobodu moramo čuvati i pamtiti i dostojno prenositi budućim generacijama koliko je skupo plaćena. Njegova mladost je ugašena da bismo mi danas živeli u miru. Zato je naša obaveza da se sećamo, da čuvamo njegovo ime i da ne dozvolimo da žrtva ovakvih heroja ikada padne u zaborav - napisala je uz podeljene fotografije i dodala: 

- U njegovom rodnom mestu, u Donjoj Kravarici odala sam poštu Slobodanu i posetila njegovu porodicu, ljude koji su Srbiji dali ono najvrednije što su imali. Ta žrtva nas obavezuje da budemo dostojni slobode koju živimo.

