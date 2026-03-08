Slušaj vest

U nedelju, 8. marta 2026. godine, posle duge i teške bolesti, u Nišu je preminuo Vladimir Rakočević, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, potpredsednik Ogranka SANU u Nišu.

Vladimir Rakočević rođen je 30. januara 1953. godine u Nišu, gde je završio osnovnu školu „Vožd Karađorđe” i Gimnaziju „Stevan Sremac”. Diplomirao je 1975. godine na Studijskoj grupi za matematiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, magistrirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju 1979, a doktorirao 1984. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u oblasti funkcionalne analize.

Od 1975. godine radio je na Prirodno- matematičkom fakultetu u Nišu, gde je izabran u zvanje redovnog profesora 1994. godine, i gde je organizovao magistarske i doktorske studije iz oblasti funkcionalne analize i teorije operatora. Bio je mentor u izradi većeg broja odbranjenih doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih, diplomskih i master radova, a član komisija za ocenu i odbranu magistarskih i doktorskih teza na univerzitetima u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Skoplju.

Usavršavao se i držao predavanja po pozivu na univerzitetima u Rusiji, Poljskoj, Australiji, Irskoj, Italiji, Češkoj, Nemačkoj, Jordanu, Meksiku, Indiji.

Držao je predavanja na redovnim, magistarskim i doktorskim studijama i bavio se oblastima funkcionalne analize, linearne algebre, teorije mere i integrala, teorije operatora, teorije sumabilnosti, teorije nepokretne tačke, teorije uopštenih inverza, mera nekompaktnosti, Banachove algebre i dr.

Obavljao je značajne funkcije na Prirodno-matematičkom fakultetu i Univerzitetu u Nišu, u Društvu matematičara, podružnice u Nišu, itd.

Bio je urednik časopisa Filomat, prvog srpskog časopisa iz matematike na Sci listi, i član izdavačkih odbora u časopisima: Fixed point theory, Cluj-Napoca, Romania, Facta Univ. Ser. Math. Inform., Mathematica Moravica, Functional Analysis, Approximation and Computation, Bulletin of Research Center for Fixed Point Theory and Applications, koji izdaje The Research Center for Fixed Point Theory and Applications, Teheran, Iran, Jordan Journal of Mathematics and Statistics (International Advisory Board).

Učestvovao je i bio rukovodilac na mnogim naučno-istaživačkim projektima.

Organizovao je i bio u organizacionim odborima mnogih međunarodnih konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu. Vladimir Rakočević bio je jedan od naših najplodnijih i najraznovrsnijih matematičara. Objavljivao je naučne radove u vodećim svetskim časopisima, kao što su: Studia Mathematica, Linear Algebra and its Applications, Mathematical and Computer Modeling, Applied Mathematics and Computation, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Operator Theory, Proceedings of the American Mathematical Society, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, Fixed Point Theory and Applications, Integral Equations and Operator Theory, American Mathematical Monthly, Applied Mathematics, Letters, Computer and mathematics with Applications, Journal of Computational and Applied Mathematics itd.

Na osnovu velikog broja naučnih radova objavljenih i citiranih u zemlji i u inostranstvu, dospeo na uglednu Tompson-Rojtersovu listu najuticajnijih naučnih umova iz oblasti matematike za 2014. godinu.

Za dopisnog člana SANU izabran je 5. novembra 2015, a za redovnog člana 4. novembra 2021. godine (Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nake).