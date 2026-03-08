Slušaj vest

Na 8. mart, dan kada se posebno govori o ženama, o njihovim pravima, ravnopravnosti, poštovanju, većina njih slavi, neke i danas rade, a sve ih je više na poslovima koji se tradicionalno vezuju za muškarce. Žene su danas i na gradilištima, za mašinama, na traktoru, voze autobuse, kamion. Ovo je priča o dve dame koje ne priznaju te podele.

Nadežda Nešić iz Malog Krčimira, opština Gadžin Han, majka je četvoro dece, ima i sedmoro unučadi, radi u kući, na njivi, ako zatreba, ume da bude i mehaničar. Kada je ostala bez supruga, većinu poslova preuzela je na sebe.

- Uz krečanu, da spremiš kamen, doteraš drva, da nasečeš drva u šumi, dovučeš ovde, oranje, traktor.. Čak se i u mehaniku malo razumem, kad mi nešto stane na njivi, vidim gde je kvar, popravim i teram dalje - rekla je ona za Euronews Srbija.

Milica Ilić iz Gornje Toponice kod Niša je majka dvoje dece, ima stalni posao, radi i tetovaže i pirsing, bavi se sportom. Bila je višestruka državna prvakinja i jednom evropska u dizanju tegova. Uz sve to, zna da sastavi i rastavi motor, popravlja automobile, honorarno radi na građevini. Kompletno je rekonstruisala stan u kojem žive.

- Od poda do krova, izolacija, gletovanje, krečenje.. To je neka moja pasija gde mogu da budem kreativna, da doprinesem na lep i interesantan način, a onda zatim mehanika, jer od 14. godine vozim motore i osećam se, recimo, kao neki hirurg, gde ja znam 'u prste' šta čemu služi - rekla je Milica za Euronews Srbija.

"Žena kraljica, žena lavica"

Nadežda kaže da ono što može da podignem, nije teško. Milica smatra da bilo koji posao koji obavlja muškarac, može sasvim solidno da obavlja i žena.

- Mislim da je sve stvar volje, želje - dodaje ona.

Volje i želje imaju, granice i podele za njih dve ne postoje.

- Ako on može danas da se brine o deci, da pojedu zdrav obrok, zašto ja ne bih mogla da odradim neki deo 'muškog' posla - kaže ona.

- Svejedno mi je da li je to muški ili ženski posao, ako sam ja spremna da ga odradim - rekla je Nadežda.

Milica je rekla da su muškarci su daleko jača polovina i da svaka žena treba da ima jednog muškarca uz sebe.

- Ali smatram da možemo sve što mogu i oni - dodaje Milica.

Foto: Printscreen Euronews

Vladimir Ilić, njen suprug, kaže da u početku nije znao koje sve poslove zna da radi Milica i da je to saznao tek kada su počeli da žive sami.

- Onda smo navikli da ona radi neke 'muške' poslove, a ja neke poslove u kuhinji i obrnuto - rekao je Vladimir.

- Neki kažu — što moja žena nije takva, ja bih procvetao, ali ima i onih koji kažu da je ženi mesto u kuhinji, gde žena da gletuje, da kreči.. Mene to ne ograničava, niti sprečava da radim ono što volim - kaže Milica.

Nadežda Nešić navodi da svi kažu da je žena spremna na sve.

- Žena kraljica, žena lavica. Neko i ne voli što ja sve to znam, ali mene ne interesuje šta će ko da kaže, bitno je šta sam ja sve spremna da radim - dodaje ona.