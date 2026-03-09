Pet grešaka koje pravite u svom kupatilu! Evo kako da poboljšate uz trud i male savete!
Kupatilo je jedna od najvažnijih prostorija u domu – mesto gde započinjemo i završavamo dan. Ipak, mnoga kupatila su mala, zagušena stvarima i loše provetrena, zbog čega često deluju neprijatno i skučenije nego što jesu.
Dizajnerka enterijera Andrea Klevet ističe da se kupatilo sve više posmatra kao mala kućna oaza za opuštanje, a da su za promenu izgleda često dovoljne male i jednostavne intervencije.
Jedna od najčešćih grešaka je samo jedno plafonsko svetlo, koje stvara oštru i neprijatnu rasvetu. Rešenje je dodavanje LED osvetljenja oko ogledala ili u ormarićima, što daje topliju i prijatniju atmosferu.
Drugi problem je osećaj skučenosti. Previše sitnih pločica, zavesa za tuširanje ili nered na policama mogu učiniti prostor još manjim.
Velike pločice, veliko ogledalo ili dekorativni panel u tuš kabini mogu vizuelno da prošire prostor.
Dodajte boje i dekoraciju
Mnogi prave i grešku sa potpuno belim kupatilima, koja mogu da deluju hladno i bez karaktera.
Stručnjaci savetuju dodavanje boja, tekstura ili dekorativnih elemenata kako bi prostor bio topliji i prijatniji.
Još jedan čest problem je previše stvari na vidljivim mestima, što stvara nered i stres pri korišćenju kupatila.
Zato se preporučuju ormarići sa dodatnim prostorom za odlaganje.
Na kraju, mnogi zaboravljaju dodatke i dekoraciju. Sveće, biljke ili zanimljivi detalji poput dozatora za sapun mogu učiniti da kupatilo izgleda kao mali spa kutak u domu.
Kurir.rs/Mirror