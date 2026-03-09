Slušaj vest

Kupatilo je jedna od najvažnijih prostorija u domu – mesto gde započinjemo i završavamo dan. Ipak, mnoga kupatila su mala, zagušena stvarima i loše provetrena, zbog čega često deluju neprijatno i skučenije nego što jesu.

Dizajnerka enterijera Andrea Klevet ističe da se kupatilo sve više posmatra kao mala kućna oaza za opuštanje, a da su za promenu izgleda često dovoljne male i jednostavne intervencije.

Jedna od najčešćih grešaka je samo jedno plafonsko svetlo, koje stvara oštru i neprijatnu rasvetu. Rešenje je dodavanje LED osvetljenja oko ogledala ili u ormarićima, što daje topliju i prijatniju atmosferu.

Drugi problem je osećaj skučenosti. Previše sitnih pločica, zavesa za tuširanje ili nered na policama mogu učiniti prostor još manjim.

Vošleti mogu uključivati niz naprednih funkcija Foto: Shutterstock

Velike pločice, veliko ogledalo ili dekorativni panel u tuš kabini mogu vizuelno da prošire prostor.

Dodajte boje i dekoraciju

Mnogi prave i grešku sa potpuno belim kupatilima, koja mogu da deluju hladno i bez karaktera.

Stručnjaci savetuju dodavanje boja, tekstura ili dekorativnih elemenata kako bi prostor bio topliji i prijatniji.

Još jedan čest problem je previše stvari na vidljivim mestima, što stvara nered i stres pri korišćenju kupatila.

Zato se preporučuju ormarići sa dodatnim prostorom za odlaganje.

Na kraju, mnogi zaboravljaju dodatke i dekoraciju. Sveće, biljke ili zanimljivi detalji poput dozatora za sapun mogu učiniti da kupatilo izgleda kao mali spa kutak u domu.