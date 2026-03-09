Slušaj vest

Kupatilo je jedna od najvažnijih prostorija u domu – mesto gde započinjemo i završavamo dan. Ipak, mnoga kupatila su mala, zagušena stvarima i loše provetrena, zbog čega često deluju neprijatno i skučenije nego što jesu.

Dizajnerka enterijera Andrea Klevet ističe da se kupatilo sve više posmatra kao mala kućna oaza za opuštanje, a da su za promenu izgleda često dovoljne male i jednostavne intervencije.

Jedna od najčešćih grešaka je samo jedno plafonsko svetlo, koje stvara oštru i neprijatnu rasvetu. Rešenje je dodavanje LED osvetljenja oko ogledala ili u ormarićima, što daje topliju i prijatniju atmosferu.

Drugi problem je osećaj skučenosti. Previše sitnih pločica, zavesa za tuširanje ili nered na policama mogu učiniti prostor još manjim.

wc šolja
Vošleti mogu uključivati niz naprednih funkcija Foto: Shutterstock

Velike pločice, veliko ogledalo ili dekorativni panel u tuš kabini mogu vizuelno da prošire prostor.

Dodajte boje i dekoraciju

Mnogi prave i grešku sa potpuno belim kupatilima, koja mogu da deluju hladno i bez karaktera.

Stručnjaci savetuju dodavanje boja, tekstura ili dekorativnih elemenata kako bi prostor bio topliji i prijatniji.

Još jedan čest problem je previše stvari na vidljivim mestima, što stvara nered i stres pri korišćenju kupatila.

Zato se preporučuju ormarići sa dodatnim prostorom za odlaganje.

Na kraju, mnogi zaboravljaju dodatke i dekoraciju. Sveće, biljke ili zanimljivi detalji poput dozatora za sapun mogu učiniti da kupatilo izgleda kao mali spa kutak u domu.

Kurir.rs/Mirror

Ne propustiteŽenaSobarica ušla u sobu i zatekla prizor iz horora: "To radi neko ko beži od zakona" (Foto)
Sobarica zatekla kupatilo isflekano rozom farbom
NovčanikKoliko košta renoviranje kupatila u 2026: Kompletan cenovnik od vodoinstalatera do novih sanitarija, majstor otkriva gde gubite novac
stan,izdavanje, kupatilo
DruštvoSandra iz Srbije sredila bakino kupatilo za 200€: Umesto lupanja pločica uradila ovo! Ovo je recept za renoviranje bez skupih ulaganja! VIDEO
kupatilo8.png
DruštvoRuskinja kupila kuću kod Sombora za 20.000€, pa sama sredila kupatilo: Sve je bilo pokvareno i u mraku, a evo kako sad izgleda! Ovoliko će je sve koštati! VIDEO
kupatilo7.png