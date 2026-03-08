JEDNA MLADOST JE UGAŠENA DA BI DRUGI ŽIVOTI OPSTALI: Ministarka Stamenkovski obišla spomenik heroju Slobodanu Krasiću: Država će preuzeti brigu o obeležju
- Njegovo ime Slobodan upravo nosi poruku da danas moramo čuvati slobodu, koju ćemo uramiti u najlepši okvir mira naše otadžbine. I poruku koja nas obavezuje da danas u ovim vremenima novih ratova i novih strahota mi ne smemo da zaboravimo da je naš narod platio najskuplju cenu – rekla je ministarka.
Ona podseća da je Slobodan Krasić, uprkos tome što je imao 21 godinu, bio dovoljno zreo da zna je najviši patriotski čin i najveći dokaz ljubavi prema otadžbini i prema svojoj rodnoj grudi kada se žrtvuješ za bližnje.
- Ovo nije registrovano kao ratni memorijal. Mi ćemo nastojati da ispunimo neophodnu proceduru i da preuzmemo brigu o ovom spomen obeležju, jer ono svedoči o jednoj ugašenoj mladosti, koja je ugašena da bi neki životi opstali i da bi mi danas mogli da kažemo da smo svoji na svome – naglasila je ministarka Stamenkovski.