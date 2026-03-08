Slušaj vest

- Njegovo ime Slobodan upravo nosi poruku da danas moramo čuvati slobodu, koju ćemo uramiti u najlepši okvir mira naše otadžbine. I poruku koja nas obavezuje da danas u ovim vremenima novih ratova i novih strahota mi ne smemo da zaboravimo da je naš narod platio najskuplju cenu – rekla je ministarka.

Ona podseća da je Slobodan Krasić, uprkos tome što je imao 21 godinu, bio dovoljno zreo da zna je najviši patriotski čin i najveći dokaz ljubavi prema otadžbini i prema svojoj rodnoj grudi kada se žrtvuješ za bližnje.

- Ovo nije registrovano kao ratni memorijal. Mi ćemo nastojati da ispunimo neophodnu proceduru i da preuzmemo brigu o ovom spomen obeležju, jer ono svedoči o jednoj ugašenoj mladosti, koja je ugašena da bi neki životi opstali i da bi mi danas mogli da kažemo da smo svoji na svome – naglasila je ministarka Stamenkovski.

Ne propustiteDruštvo"Ime Slobodana Krasića simbol je jedne generacije koja je bila spremna da položi sve za slobodu Srbije!" Ministarka Stamenkovski odala počast u Donjoj Kravarici
Milica Đurđević Stamenkovski Slobodan Krasić
DruštvoMINISTARKA STAMENKOVSKI ODALA POŠTU SRPSKOM HEROJU SLOBODANU KRASIĆU: Njegova žrtva nikada ne sme biti zaboravljena
0-02-05-48eac0aeff5117d6717115a8c8389aee88ce4447ae4544bce6a82b2b72ea9f00_da613ea2e7fa7ba9.jpg
DruštvoNAŠ ZADATAK JE DA OBIĐEMO SVE KOJI SU SE DECENIJAMA OSEĆALI ZAPOSTAVLJENO: Jaka poruke ministarke Stamenkovski tokom druženja sa damama iz Donje Kravarice
8 mart copy1.jpg
DruštvoDA UZVRATIMO BAR DEO PAŽNJE I TOPLINE KOJE ONE ŠIRE U SVOM MESTU: Ministarka Stamenkovski za 8. mart poklonila damama iz Donje Kravarice izlet u Beograd
Milica Đurđević Stamenkovski