- Njegovo ime Slobodan upravo nosi poruku da danas moramo čuvati slobodu, koju ćemo uramiti u najlepši okvir mira naše otadžbine. I poruku koja nas obavezuje da danas u ovim vremenima novih ratova i novih strahota mi ne smemo da zaboravimo da je naš narod platio najskuplju cenu – rekla je ministarka.

Ona podseća da je Slobodan Krasić, uprkos tome što je imao 21 godinu, bio dovoljno zreo da zna je najviši patriotski čin i najveći dokaz ljubavi prema otadžbini i prema svojoj rodnoj grudi kada se žrtvuješ za bližnje.