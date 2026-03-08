Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je večeras povodom organizovanih letova Er Srbije kojima se prevoze evakauisani građani iz ratom zahvaćenih područja da država na taj način pokazuje brigu o svojim građanima i dodao da će troškove pokriti vlada, a ne nacionalna avio-kompanija.

Ministar Mali je, tokom gostovanja na TV Pink, rekao da su do sada tim povodom organizovana dva leta do danas, navodeći da je danas iz Dubaija evakuisano 257 odraslih i 10 beba.

- Mi planiramo sutra dva nova leta za Rijad, za Saudijsku Arabiju, a nakon toga ćemo videti kako će situacija da ide. Mislim da Fly Dubai avio-kompanija redovno leti tako da se postavlja pitanje da li ćemo i na koji način i koliko još leteti, ali videćemo, rekao je Mali.

Foto: Flightradar24

Istakao je da je naša ambasada u Abu Dabiju izuzetno aktivna, u kontaktu je sa svim našim građanima koji tamo žive, rade ili se tamo nalaze kao turisti i dodao da će na osnovu tih podataka reagovati.

Naveo je da Nemačka naplaćuje 500 evra po osobi za evakuaciju, a da se neke zemlje kao što su Švajcarska ili SAD i ne bave time.

- Mislim da u ovakvim situacijama država pokazuje svoju snagu. I pokazuje brigu. Ono što je predsednik Vučić rekao. To smo uradili kada je korona bila, ako se sećate, da nije bilo Er Srbije koju su toliko napadali i kritikovali, ne bismo ni tada imali mogućnost da vratimo naše sugrađane. Evo sada opet jedan veliki problem, velika svetska kriza. Kako ćemo, šta ćemo, pa se Er Srbija uključuje i rešava taj problem, naveo je Mali.

Foto: Printscreen Pink

Ocenio je da je 2013. godine doneta dobra odluka da se izgradi nacionalna avio-kompanija, kao što je važno i da se pokaže briga o ljudima.

- Neko će reći da treba da se naplati, neko da ne treba da se naplati, ali čuli ste i predsednika, dakle imate tu i ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom, imate ljudi koji su tamo sticajem okolnosti i ne možete da pravite tu vrstu diskriminacije. Po meni, veoma je važno da naše sugrađane, braću, sestre, majke, očeve vratimo u Srbiju i onda da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje, kako se situacija bude odvijala. Moja poruka svima je će država opet odgovorno reagovati i na pravi način voditi računa o svojim sugrađanima, ma gde oni bili u svetu, istakao je Mali.

Foto: Printscreen Pink

Na pitanje koliko je ekonomski zahtevno za Srbiju, Mali je naveo da svaki let košta i dodao da će Vlada Republike Srbije pokriti troškove leta.

-To neće raditi Er Srbija, ne želimo ni na koji način da ugrozimo poslovanje avio-kompanije. Nisu to toliko veliki novci, moje pitanja za vas je koliko vredi ljudski život. Dakle, jednu osobu da spasemo, to nema cenu. Dakle, ljudski život cenu nema. To je naš stav, tako pokazujemo brigu, tako pokazujemo volju da pomognemo, tako pokazujemo koliko smo drugačiji od njih, rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, Srbija jedina ima nacionalnu avio-kompaniju koja pri tome leti i ka Kini, leti i ka Americi.

- Znate koliko to znači za naš ekonomski rast, za naš ekonomski razvoj, da privučemo investicije, a s druge strane da izgradimo brend moćne, stabilne, jake zemlje sa vizijom. U uslovima kada rastu cene nafte ponovo, svih energenata, kada opet imate problem sa tarifama i tako dalje, kada treba da budemo jedinstveni, treba da pokažemo slogu, treba da pokažemo zajedništvo, vi opet imate neke blokadere koji bi samo da ruše, samo da mrze i sve što uradimo dobro njima to ne valja, primetio je Mali.