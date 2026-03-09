Slušaj vest

Avion Er Srbije sa 267 putnika, od kojih je 10 beba, sleteo je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" nešto posle 00.30 časova.

Avion Er Srbije je poleteo juče ujutru iz Beograda radi evakuacije građana Srbije, a Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana.

Avion je jutros poleteo iz Beograda kako bi evakuisao građane Srbije, a u Dubai je sleteo oko 13.30 po srpskom vremenu.

Evakuacija Er Srbija Dubai Foto: Kosovo onlajn

Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije Željko Jović, koji se nalazi u tom avionu, izjavio je ranije u Dubaiju da je u toku evakuacija državljana Srbije iz bezbednosno ugroženih područja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ističući da se očekuje bezbedan povratak više stotina građana u Beograd uz podršku avio-kompanije Er Srbija i diplomatskog osoblja u Abu Dabiju. Istakao je da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije 24 sata dnevno na raspolaganju svim građanima naše zemlje, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Za danas, 9. mart, planirana su dva leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju.

Ovi planirani letovi biće realizovani avionima "erbas A320", koji primaju po 180 putnika.

Kako je navedeno, u toku su sve pripreme za realizaciju pomenutih letova, uključujući pribavljanje neophodnih dozvola, uz konstantno praćenje bezbednosnih procena za prelet i sletanje na teritoriju UAE i Saudijske Arabije.