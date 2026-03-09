Slušaj vest

Sicilija je ostrvo snažnog karaktera, gde se istorija i svakodnevni život prepliću na svakom koraku. Smeštena u srcu Mediterana, vekovima je bila raskrsnica naroda i civilizacija – od Grka i Rimljana, preko Arapa i Normana, do Španaca i Italijana. Tragovi tih epoha vidljivi su u arhitekturi, gastronomiji i kulturi, pa Sicilija danas predstavlja jedinstvenu kombinaciju istorijskih gradova, prirodnih pejzaža i živog mediteranskog duha.

Putovanje ovim ostrvom donosi različite doživljaje – od šetnji starim gradovima sa kamenim trgovima i baroknim crkvama do dana provedenih uz more i večeri uz lokalnu kuhinju i vino. Mirisi citrusa, pogled na vinograde i maslinjake, kao i energija gradova koji žive sporim ritmom juga Italije čine Siciliju destinacijom koja se ne doživljava samo kroz znamenitosti, već kroz atmosferu i način života.

Foto: Promo

Na istočnoj obali Sicilije, u zalivu okruženom brdima i pogledom na vulkan Etna, nalaze se dva mesta koja na poseban način predstavljaju duh ovog ostrva – Đardini Naksos i Taormina. U ovom delu Sicilije istorija, priroda i svakodnevni život stvaraju autentičnu mediteransku atmosferu koja privlači putnike iz celog sveta.

Đardini Naksos je primorsko mesto sa dugom obalom i prijatnim šetalištem uz more. Upravo ovde su stari Grci osnovali prvu koloniju na Siciliji, pa se ovaj deo ostrva smatra jednim od najvažnijih početaka grčke kulture u regionu. Danas je Đardini Naksos popularno letovalište u kojem se dani provode uz more, u restoranima uz obalu i na šetalištima koja u večernjim satima postaju centar života ovog primorskog mesta.

Foto: Promo

Sa obale se pogled podiže ka brdu iznad zaliva, gde se nalazi Taormina, jedno od najpoznatijih mesta na Siciliji. Grad je smešten na uzvišenju i pruža širok pogled na obalu, more i vulkan Etna. Njegove uske ulice, trgovi i istorijske palate stvaraju ambijent koji već decenijama privlači putnike i ljubitelje mediteranskog načina života.

Jedna od najpoznatijih znamenitosti grada je antički grčki teatar, iz kojeg se pruža pogled na obalu i Etnu. Šetnja kroz centar Taormine vodi kroz male prodavnice, kafiće i restorane u kojima se oseća spoj istorije i savremenog života.

Foto: Promo

Blizina ova dva mesta omogućava da se tokom jednog boravka dožive različita lica Sicilije – opuštena atmosfera primorskog letovališta u Đardini Naksosu i elegancija istorijskog grada Taormine.

Ovaj deo istočne Sicilije predstavlja i pogodnu polaznu tačku za izlete i istraživanje ostrva. U blizini se nalazi vulkan Etna, najviši aktivni vulkan u Evropi, kao i slikovita mesta poput Savoke i Kastelmole.

Foto: Promo

Iz Đardini Naksosa i Taormine lako se stiže i do Katanije, Sirakuze i drugih gradova, što boravak u ovom delu Sicilije čini posebno zanimljivim za putnike koji žele da tokom odmora upoznaju različite delove ostrva.

Boravak u Đardini Naksosu i Taormini pruža priliku za šetnje uz more, izlete u istorijske gradove i uživanje u lokalnoj gastronomiji.

Foto: Promo

