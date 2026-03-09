Taormina i Đardini Naksos: Dva lica Sicilije koja osvajaju putnike iz celog sveta
Sicilija je ostrvo snažnog karaktera, gde se istorija i svakodnevni život prepliću na svakom koraku. Smeštena u srcu Mediterana, vekovima je bila raskrsnica naroda i civilizacija – od Grka i Rimljana, preko Arapa i Normana, do Španaca i Italijana. Tragovi tih epoha vidljivi su u arhitekturi, gastronomiji i kulturi, pa Sicilija danas predstavlja jedinstvenu kombinaciju istorijskih gradova, prirodnih pejzaža i živog mediteranskog duha.
Putovanje ovim ostrvom donosi različite doživljaje – od šetnji starim gradovima sa kamenim trgovima i baroknim crkvama do dana provedenih uz more i večeri uz lokalnu kuhinju i vino. Mirisi citrusa, pogled na vinograde i maslinjake, kao i energija gradova koji žive sporim ritmom juga Italije čine Siciliju destinacijom koja se ne doživljava samo kroz znamenitosti, već kroz atmosferu i način života.
Na istočnoj obali Sicilije, u zalivu okruženom brdima i pogledom na vulkan Etna, nalaze se dva mesta koja na poseban način predstavljaju duh ovog ostrva – Đardini Naksos i Taormina. U ovom delu Sicilije istorija, priroda i svakodnevni život stvaraju autentičnu mediteransku atmosferu koja privlači putnike iz celog sveta.
Đardini Naksos je primorsko mesto sa dugom obalom i prijatnim šetalištem uz more. Upravo ovde su stari Grci osnovali prvu koloniju na Siciliji, pa se ovaj deo ostrva smatra jednim od najvažnijih početaka grčke kulture u regionu. Danas je Đardini Naksos popularno letovalište u kojem se dani provode uz more, u restoranima uz obalu i na šetalištima koja u večernjim satima postaju centar života ovog primorskog mesta.
Sa obale se pogled podiže ka brdu iznad zaliva, gde se nalazi Taormina, jedno od najpoznatijih mesta na Siciliji. Grad je smešten na uzvišenju i pruža širok pogled na obalu, more i vulkan Etna. Njegove uske ulice, trgovi i istorijske palate stvaraju ambijent koji već decenijama privlači putnike i ljubitelje mediteranskog načina života.
Jedna od najpoznatijih znamenitosti grada je antički grčki teatar, iz kojeg se pruža pogled na obalu i Etnu. Šetnja kroz centar Taormine vodi kroz male prodavnice, kafiće i restorane u kojima se oseća spoj istorije i savremenog života.
Blizina ova dva mesta omogućava da se tokom jednog boravka dožive različita lica Sicilije – opuštena atmosfera primorskog letovališta u Đardini Naksosu i elegancija istorijskog grada Taormine.
Ovaj deo istočne Sicilije predstavlja i pogodnu polaznu tačku za izlete i istraživanje ostrva. U blizini se nalazi vulkan Etna, najviši aktivni vulkan u Evropi, kao i slikovita mesta poput Savoke i Kastelmole.
Iz Đardini Naksosa i Taormine lako se stiže i do Katanije, Sirakuze i drugih gradova, što boravak u ovom delu Sicilije čini posebno zanimljivim za putnike koji žele da tokom odmora upoznaju različite delove ostrva.
Boravak u Đardini Naksosu i Taormini pruža priliku za šetnje uz more, izlete u istorijske gradove i uživanje u lokalnoj gastronomiji.
