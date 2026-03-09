Slušaj vest

Treća nedelja Vaskršnjeg posta počinje danas. Poznata je i kao Krstopoklona nedelja. Ova nedelja nosi posebnu duhovnu težinu jer nas podseća na značaj i simboliku Krsta Hristovog. Tokom ovih dana, pravoslavni hrišćani usmeravaju svoje misli i srce ka veri, suzdržavajući se od iskušenja duha, svađa i sukoba.

Krstopoklona nedelja je vreme introspektivnog i produbljenog posta – vreme kada treba otvoriti srce za iskreno praštanje, razumevanje i ljubav prema bližnjem.

Kako ova nedelja posta počinje praznikom prvog i drugog obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, danas je razrešenje na ulje, a od utorka do petka trebalo bi postiti na vodi.

Poklon Krstu – simbol i poruka

Na ovu nedelju u crkvi se iznosi Časni krst i postavlja na sredinu, kako bi vernici mogli da mu se poklone, celivaju ga i prisete se njegove velike simbolike.

U crkvama je izložen Časni krst Foto: Ilija Ilić

Šta nas uči Krst Hristov i na šta nas poziva?

Krst je simbol odluke i izbora. On nas podseća da bez izbora za istinu i dobro, svet bi bio ispunjen zlom i tamom. Hristos kaže:

"Na sud sam došao u svet ovaj."

Na tom sudu – sudu ljubavi, istine i dobra – stoji svaki čovek. Krst nije samo predmet pobožnosti, već opomena na krajnji cilj našeg hrišćanskog života i naše svakodnevne borbe sa sopstvenim slabostima.

Prvi smisao Krsta – sud nad zlom

Krst Hristov simbolizuje kraj zemaljskog života i vrhunac služenja Gospodu. Njegov prvi smisao je sud nad zlom – ne nad fizičkim zlom samo, već nad onim lažnim dobrom koje ga u svetu perpetuira.

U ovom lažnom dobru zlo se stalno pojavljuje i pobeđuje, a Krst nas uči da postoji snaga koja nad tim trijumfuje. To je snaga istine, ljubavi i žrtve, koje Hristos pokazuje i postavlja pred svakog od nas.

Drugi smisao Krsta – naš lični krst

Krst Hristov nosi i drugu poruku: nakon Njega dolazi naš lični krst. Hristos kaže:

"Ko hoće da ide za mnom… neka uzme krst svoj… (Mk. 8,34)"

Foto: Printscreen

Svako od nas, svakog dana, stoji pred istim izborom koji su te noći imali Pilat, rimski vojnici, jevrejski vođe i gomila: da li ćemo slediti pravdu, istinu i ljubav, ili ćemo poslušno slediti zlo, nepravdu i laž?ć

Krst nije samo breme – to je život u svetlosti savesti

Uzimati i nositi svoj krst ne znači samo trpeti teškoće. To znači živeti u skladu sa sopstvenom savesti, u svetlosti istine i pravde.

Danas, kao i pre više od dva milenijuma, svet i dalje poznaje "Pilate" – ljude koji zatvaraju oči pred nepravdom, koji slepo izvršavaju naredbe i učestvuju u trijumfu zla.

Bezbožnici hapse nevine, muče i ubijaju, a mnogi posmatrači ostaju pasivni ili ćute, dopuštajući da zlo dominira.

Krst nas uči da ne smemo biti ti posmatrači. On nas poziva da svaki dan biramo ljubav, istinu i hrabrost, i da budemo svedoci pravde čak i u svetu ispunjenom nepravdom.

Krstopoklona nedelja – vreme za introspekciju

Treća nedelja Vaskršnjeg posta nije samo obredni događaj. Ona nas uči da:

otvorimo srce za praštanje

izbegavamo svađe i sukobe

prepoznamo lažno dobro i odaberemo istinsko dobro

nosimo svoj krst s hrabrošću, integritetom i ljubavlju

Poklon Krstu nije samo ritual – to je poziv na duhovnu budnost i podsećanje da svaka naša odluka nosi večnu težinu.