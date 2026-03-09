Slušaj vest

Očekuje se pojačan saobraćaj tokom dana, a lepo i stabilno vreme doprinosi dobrim uslovima za vožnju, ali zbog većeg broja vozila u jutarnjim satima vozače očekuje intenzivniji saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na frekventnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozači treba da posveti dodatnu pažnju zbog radova koji su u toku na brojnim deonicama, kao i da budu posebno oprezni u zonama škola, navdo je AMSS.

Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid čekaju tri sata.