stanje na putevima
Sjajan dan za vožnju! AMSS: Pojačan saobraćaj, kamioni na Batrovcima čekaju tri sata
Slušaj vest
Očekuje se pojačan saobraćaj tokom dana, a lepo i stabilno vreme doprinosi dobrim uslovima za vožnju, ali zbog većeg broja vozila u jutarnjim satima vozače očekuje intenzivniji saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na frekventnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Vozači treba da posveti dodatnu pažnju zbog radova koji su u toku na brojnim deonicama, kao i da budu posebno oprezni u zonama škola, navdo je AMSS.
Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid čekaju tri sata.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši