U mesecu kada se obeležava Dan žena, kompanija Univerexport odlučila je da ponosno kaže „Ona je ta“, kampanjom koja osvetljava žene koje vode timove, pokreću promene i postavljaju standarde. Njihove uloge nisu simbolične – one su strateške i to je glavna poruka koju ova kampanja šalje.

Univerexport je domaća kompanija u kojoj žene čine 62% rukovodećih, dok u ukupnom broju zaposlenih učestvuju sa 73%. U liderskom timu iza brojki stoje konkretna imena, iskustva, stručnost i odluke koje se donose svakog dana – u prodaji, logistici, marketingu, finansijama i operacijama. „Ona je ta“ zato ne govori samo o brojkama, već o kompetenciji, posvećenosti i poverenju koje se gradi rezultatima.

Ovaj slogan tu je da podseti da snažni timovi nastaju tamo gde se znanje, rad i odgovornost prepoznaju bez predrasuda. Zbog toga iz kompanije Univerexport ističu da je misija kampanje ohrabriti žene:

Na Dan žena, „Ona je ta“ je poruka zahvalnosti i poštovanja svim koleginicama koje svojim radom doprinose stabilnosti i razvoju naše kompanije, ali i podsećanje da su jednake mogućnosti temelj održivog i uspešnog poslovanja – naglašavaju iz kompanije Univerexport.

Jer iza svakog dobrog rezultata stoji tim. A u Univerexport timu – često, ona je ta.