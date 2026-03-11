Baka na ulici prodaje voće i povrće iz bašte da bi podigla ćerki spomenik

Baka Borka svakodnevno prodaje voće i povrće iz sopstevene bašte na ulici kako bi sakupila novac da podigne spomenik svojoj ćerki koja je preminula pre tri godine.

Zbog teške životne situacije, ona pokušava da novac sakupi sama, prodajući ono malo iz sopstvenog uzgoja - luk, salatu, peršun... Ljudi koji je poznaju tvrde da baka često satima stoji u istom mestu pokušavajući da zaradi koliko kad bude, od 180 do hiljadu dinara.

Fondacija Tamare Misirlić je posetila baku koja je potresnim rečima o teškom životu dirnula mnoge.

- Svaki dinar štedim sine i od usta mojih odvajam da napravim spomenik. Ja se trudim da zaradim nešto, ne mogu grob svoje ćerke da ostavim... To je moje dete, ja sam nju rodila, ona nosi moje prezime. Najveća mi je želja da podignem ćerki spomenik, da zaradim pare. Malo zaradim ovde, malo idem kod nekih ljudi da radim neku nadnicu - kazala je baka.

Tamara se ponudila da ona i njena fondacija naprave spomenik.

Tamara se ponudila da pomogne baki Foto: Printcreen/ Instagram/ Fondacija Tamara Misirlić

- Ja bih bila sretnija od vas, a čekajte da pitam, kako ću ja to vama da vratim? - kazala je baka, na šta je Tamara odgovorila da ništa ne treba da vrati, već da simbolično da luka za salatu.

Nemam da častim

- Daću ti svega i luka i zelja i salate imam. Rasadila sam i peršuna, sve sam posadila. I trešnje će baba da donese da vas počastim. Ja nemam šta drugo da častim, nemam, nemam... Do 31. maja će biti tri godine, nikad niko nije došao na groblje, neće mojoj ćerki da se zna mesto ako ja ne udarim spomenik.

Inače, baka pored toga što sakuplja novac za spomenik brine i o bolesnoj sestri.

Uvek sa sobom nosi i mali papirić na kojem je nacrtan izgled spomenika, uz upisane dimenzije i broj telefona majstora koji ga izrađuje. Taj papir, kako kažu ljudi koji su je sreli, čuva kao najvredniju stvar jer predstavlja njen cilj i želju koju želi da ispuni.

Zbog priče o baki Borki pokrenuta je i humanitarnu akciju kako bi joj se pomoglo da što pre prikupi novac i ispuni svoju želju.

Kako pomoći baki:

Dinarski račun:

265-4110310002301-18

Primalac: Fondacija "Tamara Misirlić"

Svrha uplate: Donacija

Devizni račun:

RS35265100000113328740

SWIFT/BIC: RZBSRSBG

Banka: Raiffeisen banka

Donacije su moguće i putem PayPal-a na adresu: fondacijatamaram@gmail.com