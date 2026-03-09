Od danas izmene na Savi: Plovidba redukovana zbog izgradnje Novog savskog mosta, evo do kada važe ograničenja
Od danas je plovidba na Savi redukovana zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta, koja obuhvata pobijanje šipova za stubove S3 i S4, i trajaće šest meseci. Procenjeno je da je u toku radova neophodno redukovati plovidbu pravcem od Ušća uzvodno rekom Savom, kao i od pravca Ostružnice nizvodno prema Ušću i to svakog dana u periodu od 7 do 16 časova.
Radovi će se vršiti u koritu reke Save, u skladu sa ranije utvrđenom dinamikom i koordinisanim aktivnostima investitora, izvođača radova i nadležnih gradskih i republičkih službi, sa posebnim akcentom na preduzimanje svih potrebnih mera zaštite.
Kako je navedeno iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, zbog bezbednosnih razloga, kako izvođača radova, tako i učesnika u saobraćaju na međunarodnom plovnom putu, procenjeno je to da je u toku radova neophodno redukovati plovidbu pravcem od Ušća uzvodno rekom Savom, kao i od pravca Ostružnice nizvodno prema Ušću.
Plovidba će biti redukovana tako što će tokom radova, u zoni izvođenja, plovidba ovim delom međunarodnog plovnog puta biti onemogućena od ponedeljka, 9. marta do 9. septembra 2026. godine, i to svakog dana u periodu od 7 do 16 časova, sve prema ranije pribavljenim saglasnostima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Lučke kapetanije Beograd, koja je objavila Saopštenje brodarstvu.
VAŽNO JE ZNATI
Period ograničenja: Svakodnevno od 07.00 do 16.00 časova
Trajanje radova: Od 9. marta do 9. septembra 2026. godine
Zona zabrane: Od Ušća uzvodno i od Ostružnice nizvodno ka zoni radova
Razlog: Pobijanje šipova za stubove S3 i S4 novog mosta
Kontrola: Angažovane su mobilne patrole na vodi i kopnu
Kao dodatne mere obezbeđenja, a kako bi se obezbedilo to da nijedno plovilo (barža, tegljač, čamac, skuter i dr.) ne bude u blizini mesta izvođenja radova na pobijanju šipova u predviđenom vremenskom intervalu, biće angažovane dodatne mobilne patrole i na vodi i na kopnu, koje će vršiti obaveštavanje posada plovila i onemogućavanje njihovog prolaska.
Zbog kompleksnosti radova na pobijanju šipova za nove stubove mosta, kao i zbog očuvanja bezbednosti, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju na međunarodnom plovnom putu da poštuju obustavu saobraćaja na reci Sava, od dana 9. marta do 9. septembra, svakog dana od 7 do 16 časova, kao i da poštuju postavljenu signalizaciju kojom je plovni put obeležen, navedeno je u saopštenju.
