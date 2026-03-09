Slušaj vest

Od danas je plovidba na Savi redukovana zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta, koja obuhvata pobijanje šipova za stubove S3 i S4, i trajaće šest meseci. Procenjeno je da je u toku radova neophodno redukovati plovidbu pravcem od Ušća uzvodno rekom Savom, kao i od pravca Ostružnice nizvodno prema Ušću i to svakog dana u periodu od 7 do 16 časova.

Radovi će se vršiti u koritu reke Save, u skladu sa ranije utvrđenom dinamikom i koordinisanim aktivnostima investitora, izvođača radova i nadležnih gradskih i republičkih službi, sa posebnim akcentom na preduzimanje svih potrebnih mera zaštite.

Ovako će da izgleda Savski most Foto: Kurir

Kako je navedeno iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, zbog bezbednosnih razloga, kako izvođača radova, tako i učesnika u saobraćaju na međunarodnom plovnom putu, procenjeno je to da je u toku radova neophodno redukovati plovidbu pravcem od Ušća uzvodno rekom Savom, kao i od pravca Ostružnice nizvodno prema Ušću.

Plovidba će biti redukovana tako što će tokom radova, u zoni izvođenja, plovidba ovim delom međunarodnog plovnog puta biti onemogućena od ponedeljka, 9. marta do 9. septembra 2026. godine, i to svakog dana u periodu od 7 do 16 časova, sve prema ranije pribavljenim saglasnostima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Lučke kapetanije Beograd, koja je objavila Saopštenje brodarstvu.

Ovako se počelo sa izgradnjom novog mosta Foto: YouTube/SERGIO_SPECTOR

VAŽNO JE ZNATI Period ograničenja: Svakodnevno od 07.00 do 16.00 časova Trajanje radova: Od 9. marta do 9. septembra 2026. godine Zona zabrane: Od Ušća uzvodno i od Ostružnice nizvodno ka zoni radova Razlog: Pobijanje šipova za stubove S3 i S4 novog mosta Kontrola: Angažovane su mobilne patrole na vodi i kopnu

Kao dodatne mere obezbeđenja, a kako bi se obezbedilo to da nijedno plovilo (barža, tegljač, čamac, skuter i dr.) ne bude u blizini mesta izvođenja radova na pobijanju šipova u predviđenom vremenskom intervalu, biće angažovane dodatne mobilne patrole i na vodi i na kopnu, koje će vršiti obaveštavanje posada plovila i onemogućavanje njihovog prolaska.

1/7 Vidi galeriju SAVSKI MOST ODSLUŽIO SVOJE, VREME MU JE ZA PENZIJU: Biće premešten između Bloka 44 i Ade Ciganlije i evo kako će izgledati novi! DEMONTAŽA NA LETO (FOTO) Foto: Beoinfo

Zbog kompleksnosti radova na pobijanju šipova za nove stubove mosta, kao i zbog očuvanja bezbednosti, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju na međunarodnom plovnom putu da poštuju obustavu saobraćaja na reci Sava, od dana 9. marta do 9. septembra, svakog dana od 7 do 16 časova, kao i da poštuju postavljenu signalizaciju kojom je plovni put obeležen, navedeno je u saopštenju.