Ljubavne priče koje se odvijaju daleko od očiju javnosti često kriju neočekivane obrte i emotivne trenutke koji mogu dirnuti svakog. Jedna takva priča, ispunjena strašću, ljubomorom i hrabrošću, nedavno je privukla pažnju javnosti i izazvala snažne reakcije.

Ispričana iz perspektive ćerke glavnog para, otkriva kako je jedan slučajni susret, niz izazova i hrabri izbori oblikovao život dvoje ljudi.

Sve je počelo krajem osamdesetih, kada je njena majka studirala i bila u vezi sa bratom budućeg supruga.

"Moja majka je davne 1987. izlazila sa bratom mog oca. Upoznali su se na fakultetu, pomagali su jedno drugom i stalno izlazili na žurke. Tokom treće godine moj stric ju je pitao da li će biti njegova, na šta je majka pristala. Bili su presladak par, iste godine, mladi ljudi, ali nisu bili spremni na ono što ih je čekalo u budućnosti. Jednog dana je otišla kod njega kući, gde je, naravno, živeo i njegov brat, tj. moj otac", započela je ćerka ispovest na svom TikTok profilu "cuvajezamene", te dodala:

Prvi susret

"Tada je moja majka upoznala mog oca. Oktobar 1989".

Prvi susret njenih roditelja bio je sasvim neobičan.

Foto: Zoonar/Oleksii Hrecheniuk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

"Moj otac je bio arogantan, sarkastičan i dosta ljudi ga nije volelo. Većinom zbog njegove iskrenosti. Upoznali su se tako što je moj otac slučajno upao njima u sobi dok su se ljubili. Smešno, zar ne? Od tad je počeo da izbija šale, na šta se moja majka nije smejala. Ubrzo su svi zajedno počeli izlaziti, moj otac se većinom ubacivao u društvo, i to je mog strica užasno nerviralo. Moj otac je bio stariji 6 godina od njih. Nikome nije bilo jasno zašto se ubacivao studentima u društvo", otkriva.

"Moj otac je bio poznat po tome da je bio zavodnik... Ubrzo je počeo da se nabacuje mojoj mami, nesvesno da je štiti i da brine o njoj", dodaje.

Noć koja je promenila sve

Prekretnica u njihovoj priči dogodila se tokom studentske žurke pred Novu godinu 1990.

"Veče pred Novu godinu 1990. Bila je studentska žurka i svi su se napili, uključujući moju mamu i mog strica. Izgubili su jedno drugo i majka nije mogla da ga pronađe, ali zato su bili drugi pijani momci - stričevi prijatelji. Zaključali su je u sobi i hteli da joj učine najgore. Međutim, moj otac je stigao u tom trenutku i spasio je. Iako su imali svoje trenutke zadirkivanja, u tom momentu ništa drugo nije bilo važno. Odveo je na sigurno, a kasnije je prebio siledžije i mog strica, jer nije pazio na mamu kad je bilo najbitnije i bio je zaglupljen svojim 'prijateljima'", otkriva ona.

Iako se tada zaljubio u nju, ona je ipak ostala u vezi sa njegovim bratom.

"Iako se moj otac zaljubio do ušiju u nju, ona je i dalje ostala sa mojim stricem, pala je na njegove laži da će se promeniti. Situacija je postajala sve gora. Otac je dolazio svake večeri, penjući se kroz njen prozor samo da vidi da je sigurna. Nemojte misliti da moj stric nije bio luđački zaljubljen – o, da, bio je. Bio je opsednut i plašio se da će je izgubiti. Ali ljubav mog oca bila je jača. Svi su primetili njihovu hemiju, pa čak i oni sami. Bili su svi u čudu kako je moja majka uspela da skine čini sa poznatog zavodnika i natera ga da se zaljubi u nju".

Bekstvo pa novi početak

Upravo zbog toga, napetosti između braće eskalirale su do tačke kada je stric napao oca.

"Bio je smrtno besan i prebio je mog oca. Skoro do smrti. Sve je to moja majka videla. Stric je pobegao iz Beograda, ne videvši više ni jedno ni drugo".

Ipak, uprkos svemu, njen otac i majka su pobegli od porodice u junu 1992. Nakon nekoliko godina zajedničkog života, verili su se 1999. godine, a potom dobili drugo dete 2000. godine. Venčali su se iste godine, a ćerka se rodila 2005. godine.

"Sećam se da su mnogi govorili kako su savršen par", piše ona.

Tragičan kraj

Nažalost, njihova priča nije imala srećan kraj.

"05.05.2015. godine, na moj rođendan, moj otac je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Koliko god je majka slavila moj rođendan, to će zauvek biti i njen najbolji dan, ali i najgora kletva" završila je ćerka svoju ispovest.