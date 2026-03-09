Slušaj vest

Jubilarni deseti Kraguj bazar fest, održan a prostoru Zelene pijace Centar, okupio je rekordan broj izlagača i posetilaca i još jednom pokazao veliko interesovanje građana za ovakav vid manifestacija.

Prema procenama organizatora, bazar je posetilo više od 4.000 ljudi, dok je svoju ponudu predstavilo preko 210 izlagača iz cele Srbije, što je ujedno i najveći odziv do sada.

Posetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi vina, rakija i kraft piva, kao i u raznovrsnim domaćim proizvodima, sirevima i drugim gastronomskim specijalitetima. Veliko interesovanje vladalo je i za štandove sa rukotvorinama, prirodnom kozmetikom i unikatnim proizvodima malih proizvođača, a mnogi su iskoristili priliku da pronađu originalne poklone povodom 8. marta.

Manifestaciju je obišao i direktor JKP Šumadija Kragujevac Aleksandar Milošević, koji je razgovarao sa izlagačima i posetiocima i podržao događaj koji promoviše domaće proizvođače i male preduzetnike.

Za odličnu atmosferu tokom večeri bili su zaduženi DJ Lucky i bend Mamurni ljudi, koji su svojim nastupom doprineli dobroj energiji i festivalskom ambijentu, pa su brojni posetioci uživali u programu.

