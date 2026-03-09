Slušaj vest

On je rekao da se evakuacija državljana Srbije iz ratne zone na Bliskom istoku nastavlja.

"Danas ćemo sa dva aviona evakuisati naše državljane iz Katara, Kuvajta, Bahreina i odavde, iz Saudijske Arabije, gde smo sleteli pre desetak minuta. Prvi avion je sleteo, a drugi stiže za oko sat ipo. Danas ćemo, čini mi se, 312 naših građana prebaciti, nadam se, bezbedno do Beograda - rekao je Jović za Tanjug, prenosi b92.

Prema njegovim rečima, cele noći trajala je evakuacija naših građana iz Kuvajta, Bahreina i Katara, kopnenim putem, preko granice sa Saudojskom Arabijom.

"Te procedure su prošle dobro, brzo i efikasno zahvaljujući razgovorima koje je prethodnih dana ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić obavio sa ministrima spoljnih poslova ovih zemalja", istakao je Jović.

Foto: Er Sbija

Takođe je rekao da očekuje da avioni iz Rijada polete za nekoliko sati kako bi u večernjim satima oko pola osam - osam stigao prvi avion u Beograd, a drugi se očekuje sat ipo vremena kasnije.

Nove informacije sa Aerodroma Nikola Tesla

Avio-kompanija "Er Srbija" ranije je objavila da za večeras planira dva dolaska sa međunarodnog aerodroma King Halid (RUH) u Rijadu u Beograd.

Kako se navodi, u pitanju je let JU 9071 koji će prema planu sleteti u 19.50 časova, kao i let JU 9073, najavljen za 21.20 časova.

Pored toga, večeras se očekuje i sletanje leta FZ 1749 kompanije Flaj Dubai na relaciji Dubai- Beograd, najavljeno za 21.25 časova.

Foto: Ustupljena fotografija

Što se tiče odlazaka, let FZ 1750 na trasi Beograd-Dubai najavljen je za 22.25 časova, navedeno je u planu letenja.

Za danas su planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Halid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

"Er Srbija" je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letanja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.