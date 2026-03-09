Slušaj vest

Robert Patinson, holivudski glumac, viđen je u centru Beograda i to u nimalo glamuroznom izdanju! Bez crvenog tepiha, skupih limuzina i namrštenih telohranitelja, popularni vampir iz Sumraka ili slavni Vitez tame iz Gothama osvanuo je na mestu koje ni najmanje ne priliči njegovom imidžu svetske zvezde.

Šmekerica i kad je pored kontejnera Foto: Kurir

Ko bi ga znao kojim je putevima ovaj Patinson završio kod nas. Možda je u pitanju neka Temu ili Aliekpress verzija koja je služila kao dekor u sobi neke tinejdžerke, ili je krasio ćošak kakvog kluba kao nemi statista za "ludi" fotosešn. Možda je bio i deo marketinške kampanje koja je odradila svoje. Šta god da je bio njegov "prethodni život", jedno je sigurno - više nije zaniljiv!

Kada je odradio svoje, sudbina mu je bila zapečaćena: završio je oslonjen na sive kontejnere beogradske "Gradske čistoće". Ipak, zanimljivo je da onaj ko ga je tu ostavio nije hteo tek tako da ga baci, niti da ga naglavačke zabode u nagomilano smeće. Umesto toga, pažljivo ga je postavio, dozvolivši mu da bar u tim poslednjim trenucima zadrži mali deo onog prepoznatljivog holivudskog šarma.

Vamiri najbolje poziraju kada padna noć Foto: Kurir