"I NEMOJTE DA SE SEKIRATE... BRINETE... NAFTA, GORIVO..." Nesvakidašnja beseda igumana Hrizostoma širi se mrežama i gleda iznova i iznova! VIDEO
Iguman Srpske pravoslavne crkve Hrizostom Nešić posle bogosluženja održao je besedu koja se širi mrežama a u kojoj je vernicima dao pouke da se raduju Gospodu a ne da se samo sekiraju i brinu.
Na snimku koji se širi mrežama on poručuje sledeće:
- Radujte se Gospodu, i da živite kao ptice nebeske jer Gospod ptice hrani...
- I nemoj da se sekirate... brinete sad će da poskupi nafta, gorivo, ne brinite o tome nego brinite da ugodite Gospodu i radite pošteno svojim rukama i biće svega više nego što mislite, poručio je on vernicima dodajući da sve ono "što vas muči u pomislima to odbacite..."
Za igumana kog od milja često zovu i otac Hriz kažu da ima izuzetan i specifičan smisao za humor ali i talenat da priđe svakom čoveku, da ga sasluša, ohrabri i pomoli se za njega u kakvim god mukama i problemima bio.
guman Hrizostom je iguman manastira Namasija i među vernicima slovi za jednog od najneumornijih misionara.
