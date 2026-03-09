Slušaj vest

Iguman Srpske pravoslavne crkve Hrizostom Nešić posle bogosluženja održao je besedu koja se širi mrežama a u kojoj je vernicima dao pouke da se raduju Gospodu a ne da se samo sekiraju i brinu.

Na snimku koji se širi mrežama on poručuje sledeće:

- Radujte se Gospodu, i da živite kao ptice nebeske jer Gospod ptice hrani...

- I nemoj da se sekirate... brinete sad će da poskupi nafta, gorivo, ne brinite o tome nego brinite da ugodite Gospodu i radite pošteno svojim rukama i biće svega više nego što mislite, poručio je on vernicima dodajući da sve ono "što vas muči u pomislima to odbacite..."

Za igumana kog od milja često zovu i otac Hriz kažu da ima izuzetan i specifičan smisao za humor ali i talenat da priđe svakom čoveku, da ga sasluša, ohrabri i pomoli se za njega u kakvim god mukama i problemima bio.

guman Hrizostom je iguman manastira Namasija i među vernicima slovi za jednog od najneumornijih misionara.