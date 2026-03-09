Slušaj vest

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije obeležio je danas 70 godina postojanja, svečanom akademijom kojoj su prisustvovali visoki državni zvaničnici, predstavnici sportskih saveza i međunarodnih organizacija, kao i istaknuti stručnjaci iz oblasti sporta i medicine.

Kroz sedam decenija stručnog rada, Zavod je postao ključna institucija u sistemu sporta Republike Srbije, prepoznata po integrisanom pristupu medicini, nauci i praktičnoj podršci sportistima različitih uzrasta i nivoa takmičenja, od najmlađih talenata do vrhunskih međunarodnih šampiona.

Direktor Zavoda Milan Savić istakao je da sedam decenija rada predstavljaju ne samo jubilej, već i potvrdu kontinuiteta, stručnosti i sistemske brige o zdravlju sportista u Srbiji.

Foto: Nemanja Đorđević

"Sedam decenija Zavoda za sport i medicinu sporta potvrđuje doslednu posvećenost našoj misiji: unapređenju zdravlja, fizičke spremnosti i sportskih rezultata. Ponosni smo na tradiciju i dostignuća koja su ostvarena zahvaljujući radu našeg stručnog tima i saradnji sa sportskim savezima, institucijama i partnerima. U vremenu koje je pred nama, fokus je na daljem razvoju medicinskih i naučnih kapaciteta, primeni naprednih tehnologija i podsticanju inovacija kako bismo obezbedili još kvalitetnije usluge za sve korisnike, profesionalce i rekreativce.“

Ministar sporta Zoran Gajić čestitao je zaposlenima veliki jubilej i naglasio da Zavod već sedam decenija predstavlja temelj stručne i zdravstvene podrške srpskom sportu, istakavši da iza svakog vrhunskog rezultata stoji i predan tim lekara, fizioterapeuta, naučnika i svih stručnjaka ove ustanove.

"Zavod je kroz godine izrastao u savremeni naučno-stručni centar koji prati najviše standarde sportske medicine i aktivno doprinosi unapređenju čitavog sistema sporta u Srbiji. Ministarstvo sporta će i u narednom periodu nastaviti da jača institucionalnu podršku, jer bez zdravih sportista i snažnih stručnih institucija nema ni dugoročnih sportskih uspeha.“

Foto: Nemanja Đorđević

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević istakao je značaj Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije kao važnog partnera u razvoju vrhunskog sporta i očuvanju zdravlja sportista.

"Za Olimpijski komitet Srbije, saradnja sa Zavodom ima poseban značaj. Kroz zajednčku saradnju, omogućeno je da naši sportisti budu pripremljeni po najvišim svetskim standardima, uz stalnu brigu o njihovom zdravlju i bezbednosti. Zavod je s pravom postao jedna od ključnih institucija srpskog sporta. On je istovremeno mesto koje podstiče razvoj fizičke aktivnosti kod građana svih generacija, promoviše zdrav način života i aktivno doprinosi pravilnom razvoju dece i mladih.“

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije kroz decenije kontinuirano je unapređivao infrastrukturu i stručne protokole, obezbeđujući visoke standarde medicinske dijagnostike, funkcionalnih testiranja, rehabilitacije i sportskih programa prilagođenih raznovrsnim potrebama korisnika. Obeležavanje jubileja predstavljalo je priliku da se oda priznanje zaposlenima koji su svojim dugogodišnjim radom i posvećenošću dali značajan doprinos razvoju Zavoda, ali i da se potvrdi vizija njegovog daljeg razvoja kao institucije od nacionalnog i međunarodnog značaja u oblasti sporta i medicine.