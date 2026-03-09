Slušaj vest

Turistički kompleks SP Resort na Staroj planini, poznatoj i kao "Krov Srbije", nastavlja da beleži izvanredne rezultate, znatno nadmašujući prethodne brojke.

Prema najnovijim podacima koje je objavio Goran Karadžić, v.d. direktora „Stara planina", ovaj planinski centar je u poređenju 2025. sa 2024. godinom ostvario impresivan rast broja gostiju od čak 27 odsto, dok je ukupan prihod uvećan za 14 odsto.

Foto: Privatna arhiva, Kurir Televizija

Ovaj poslovni uspeh nije došao slučajno. Prema Karadžićevim rečima, ključna strategija menadžmenta bila je usmerena na omasovljenje i pristupačnost, što se pokazalo kao pun pogodak.

- Fokusirali smo se na privlačenje što većeg broja turista, tako da smo i pravili prihvatljive pakete za porodice i snižavali cene - naglasio je Karadžić u svojoj objavi.

Umesto trenda podizanja cena koji je često prisutan u turizmu, SP Resort je odlučio da izađe u susret posetiocima. Stvaranjem finansijski prihvatljivijih aranžmana i kreiranjem posebnih paketa prilagođenih potrebama porodica, Stara planina je postala jedna od najpoželjnijih destinacija za zimski odmor, skijanje i uživanje na snegu.

Ova strategija pokazuje da snižavanje cena, u kombinaciji sa visokim kvalitetom usluge i dobro osmišljenim porodičnim ponudama, može doneti ne samo značajan rast prihoda, već i ogromno zadovoljstvo gostiju.

Dobra vest za sve ljubitelje planinskog turizma je da će SP Resort nastaviti sa ovom pozitivnom praksom.

- Tako ćemo raditi i ubuduće - poručio je Karadžić, obećavajući posetiocima da će Stara planina ostati sinonim za odličan i pristupačan porodični odmor.