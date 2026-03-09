Slušaj vest

Baka Milena Pavićević, jedina Srpkinja koja je živela u Gnjilanu, preminula je u 90. godini.

Vremešna baka, o kojoj je Kurir pisao pre skoro dve i po godine odbijala je da napusti svoje Gnjilane i kada je poslednji Srbin izašao iz ovoga grada, a živela je tiho i povučeno u oronuloj kućici u centru Gnjilana.

Premilula Milena Pavićević, poslednja Srpkinja u Gnjilanu  Foto: Privatna arhiva, Kurir

Nakon pisanja Kurira javili su se dobri ljudi iz čitave Srbije pa i sveta, koji su pomagali da baka ima hleba i s hlebom, ali i hranu za pse lutalice koje je hranila i koji su joj bili jedino društvo. Kurir je tada baki Mileni, koja je mnogo volela da čita, poslao i brojne knjige, koja nam je poklonio "Službeni glasnik".

Budući da je baka živela sam ai u vrlo specifičnim uslovima pomagao joj je centar za socijalni rad u dogovoru sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i Privremenim organom opštine Gnjilane, noseći joj životne namirnice, lekove, pokućstvo, knjige.

- Nakon završene obdukcije Kancelarija za KiM će, zajedno sa svojim predstavnicima na terenu, pomoći oko sahrane bake Milene - rekli su za Kurir u Kancelariji za KiM.

Milena Pavićević rođena je 18. novembra 1936. u Skoplju, gde su joj na službi bili roditelji, a od 1946. je bila na Kosovu i Metohiji.

- Imam osnovnu školu, išla sam u gimnaziju. Nikad nigde nisam radila. Nisam se udavala, nemam nikoga od familije. Živim u kući dede po majci. Plac je malo više od ara, tu je ova kućica zidana oko 1970 - hodnik, sobica i velika soba. Stara kuća još od čukundede ili čak njegovog oca, pravljena u tursko vreme, ja sam peta-šesta generacija - ispričala je tog novembra 2023. za Kurir baka Milena.

