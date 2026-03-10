Slušaj vest

Država Srbija će sistemski stati uz roditelje koji zbog brige o deci sa teškim smetnjama u razvoju ne mogu da rade. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je, kao deo nacionalne strategije "Srbija 2030",donošenje zakona o statusu roditelja-negovatelja koji će im obezbediti mesečnu naknadu veću od minimalca, kao i pun radni staž i zdravstveno osiguranje.

- Ovo pravo može da ostvari jedan od roditelja deteta sa teškim smetnjama u razvoju, koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom, neposredno brine o detetu, nije zaposlen, radno angažovan po bilo kom osnovu, upravo zbog potrebe stalne nege deteta. Taj roditelj dobiće mesečnu novčanu naknadu više od minimalne zarade u Srbiji, plus uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje kako bi mu se obezbedio puni radni staž i socijalna sigurnost - naveo je Vučić.

Dodao je da, kada se to izračuna, treba da se izdvoji skoro 100.000 dinara.

- To je ogromna pomoć tim roditeljima herojima koji brinu o našim malim junacima, a na državi je da preko različitih komisijskih sistema, preko poštenih ljudi, pokuša da kontroliše da ne dođe do velikih zloupotreba.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da je subota bila važan dan za mnoge porodice u Srbiji jer je predsednik javno podržao inicijativu za donošenje Zakona o roditelju-negovatelju.

Ona je istakla prilikom posete opštine Lučani da će kao resorni ministar učiniti sve da se procedure ubrzaju i da radna grupa, zajedno sa udruženjima roditelja, što pre pripremi nacrt zakona. Kako je navela, cilj je da se pruži podrška roditeljima dece sa smetnjama u razvoju koji zbog stalne brige o detetu ne mogu da rade. Dodala je da je država i do sada kroz sistem socijalne zaštite pomagala tim porodicama, ali da bi novi zakon bio kruna dosadašnjih mera i važan korak ka unapređenju njihovog položaja.

Podsetila je da dodatak za tuđu negu i pomoć trenutno iznosi oko 40.000 dinara, dok bi predložena naknada za roditelja-negovatelja od oko 65.000 dinara značajno doprinela stabilnosti porodičnog budžeta.

Inače, MINRZS je krajem minule godine saopštilo da je formirana Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o pravima roditelja - negovatelja, a kako Kurir nezvanično saznaje da je juče održan prvi sastanak sa članovima.

Država izdvaja oko 230 miliona evra

Država daje subvencije za kupovinu prve nekretnine Foto: Shutterstock

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je i da će država izdvojiti oko 230 miliona evra za mere podrške porodicama i mladima, u okviru nacionalne strategije "Srbija 2030". Kako je naveo, novac će biti usmeren na podsticanje nataliteta i poboljšanje uslova za život mladih, kroz više konkretnih programa. Među planiranim merama su subvencije majkama za kupovinu ili izgradnju stambenog objekta, kao i izgradnja porodičnih stanova nakon rođenja deteta. Predviđena je i dodela seoskih kuća mladima, sa ciljem da se podstakne ostanak na selu i ravnomerniji razvoj zemlje, sredstva za Alimentacioni fond i programe za mlade do 35 godina.