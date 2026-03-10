Slavimo Svetog Tarasija: Danas za spas duše izgovorite ove reči: Veruje se da mu je lice zasvetlelo kada je izdahnuo
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Tarasija, carigradskog patrijarha, velikomučenika koji se borio protiv ikonoboračke jeresi.
Rođen je u Carigradu, učio književnost i filozofiju, a njegov britak um i obrazovanje doveli su ga do samog cara, pa je postao njegov savetnik i senator.
Kada se tadašnji patrijarh, nemoćan da proslavi pravoslavno poštovanje ikona, brzo razboleo i umro, car izražava želju da se tog čina prihvati Tarasije i pomogne pobedi pravoslavlja nad jeresima.
Pod njim je sazvan VII vaseljenski Sabor u Nikeji 787. godine, gde se osudilo ikonoborstvo i povratilo i utvrdilo poštovanje svetih ikona.
Tarasije je bio vrlo milostiv prema siromašnima, gradio im je skloništa, obezbeđivao hranu, toplu odeću, sklanjao ih sa ulice...
U hrišćanskoj tradiciji navodi se da su ga pred smrt videli kako odgovara demonima govoreći: "Nisam kriv u tome grehu! Nisam kriv ni u tom grehu!", dok je god imao glasa.
Upokojio se 806. godine, nakon 22 godine upravljanja crkvom.
Predanje kaže da mu je lice zasvetlelo kao Sunce kada je izdahnuo.
- Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Tarasije, moli Hrista Boga da spase duše naše.
Kurir.rs