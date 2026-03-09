Slušaj vest

Čuveni zmijolovac Vladica Stanković ponovo je pokazao zbog čega važi za jednog od najhrabrijih hvatača zmija u regionu. Ovog puta imao je neobičnu intervenciju – zmiju je izvlačio iz grobnice na groblju u Surdulici.

Na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "udruženje_ooskok" vidi se kako Stanković leži preko grobne ploče i gura ruku kroz pukotinu pokušavajući da dohvati zmiju koja se uvukla ispod nje.

- Kada legneš živ u grob da izvadiš zmiju... Šta ćeš, mora čovek da se sahrani - navodi se u opisu snimka objavljenog na Instagramu.

1/7 Vidi galeriju Zmijolovac Vladica Stanković izvadio zmiju iz groba Foto: Printscreen Instagram/udruzenje_poskok

Da bi došli do zmije, morali su i da pomere tešku grobnu ploču. Nakon nekoliko trenutaka potrage, Stanković je uspeo da je izvuče i uzme u ruke, gotovo bez imalo napora.

Reč je o stepskom smuku, zmiji koja može da naraste i do dva metra, a primerak koji je pronađen bio je dugačak nešto manje od toga.

Postojala je i sumnja da se ispod ploče nalazi još zmija, pa je Stanković nastavio da pretražuje grobnicu, dok je prvu uhvaćenu zmiju sve vreme držao u ruci.

Kako je sam Stanković objasnio, intervencija je obavljena prošle godine, jer je na tom mestu trebalo da bude sahranjen čovek koji radi u Austriji, pa je grob prethodno morao da bude očišćen od zmija.

Snimak je sada ponovo postao viralan na društvenim mrežama.