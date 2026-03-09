Društvo
Dečak (5) sam izašao iz vrtića u Čačku, nastala panika: Nakon potrage dete pronađeno kod majke
Dečak star pet godina jutros nešto posle 10 časova samostalno je izašao iz vrtića u Čačku i otišao na adresu na kojoj je ranije živeo sa majkom, informacije su Predškolske ustanove iz Čačka.
Dečak izašao iz vrtića i otišao kod majke
V.J. direktorka Predškolske ustanove, u telefonskom razgovoru, navela je da je primećeno da dečaka nema u vreme kada deca sa vaspitačima uobičajeno izlaze u dvorište vrtića.
Uprava vrtića i stručne službe odmah su došle na lice mesta, nakon čega su vaspitači započeli potragu.
Dečaka su tražili u okolini vrtića i u obližnjim ulicama.
Nešto posle 11 časova pozvana je majka dečaka, koja je potvrdila da je dete sa njom.
Kurir/RTS
