Specijalnim letom iz Dubaijabezbedno je vraćeno kući 266 putnika, a na tom drugom po redu evakuacionom letu iz Dubaija od početka krize, delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodio je pomoćnik ministra Željko Jović.

Ministarstvo spoljnih poslova nastavlja sa evakuacijom naših građana.

Planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada

Podsetimo, za danas su planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Halid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

Er Srbija je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letenja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

