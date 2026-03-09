Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas preduzeće „Milan Blagojević-Namenska“ AD u Lučanima, gde je sa generalnim direktorom Predragom Ilićem i rukovodstvom razgovarao o aktuelnim poslovnim rezultatima i značaju tog preduzeća za sistem odbrane.

Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnostima unapređenja poslovanja i poboljšanja uslova rada zaposlenih.

Ministar odbrane rekao je da namenska industrija ima veliki značaj za bezbednost naše zemlje, ali i za ukupni privredni razvoj Srbije.

jov_6016_1773069877.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

- Država će nastaviti da podržava ovakva preduzeća kroz ulaganja u modernizaciju proizvodnje, jačanje izvoznog potencijala i unapređenje uslova rada zaposlenih, jer su upravo ljudi koji rade u odbrambenoj industriji jedan od njenih najvećih resursa - istakao je ministar Gašić i dodao da preduzeće „Milan Blagojević-Namenska“ predstavlja jedan od stubova domaće odbrambene industrije i primer je uspešnog poslovanja.

Današnjem sastanku prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.

Ne propustiteDruštvoGašić uručio poklone pripadnicama sistema odbrane: Povodom 8. marta nagrađeno 150 žena Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (FOTO)
Vojska Srbije (14).jpg
DruštvoMinistar Gašić u Užicu obišao kompaniju "Prvi partizan": Istakao značaj fabrike za odbranu Srbije i bezbednost radnika (FOTO)
bg_hm108858_260304_1772638681.jpg
DruštvoMINISTAR GAŠIĆ I KROZETO ZAJEDNO U BEOGRADU! Otvorena izložba o spasavanju srpske vojske u Muzeju Jugoslavije: Italijanska mornarica prevezla 260.000 ljudi!
jov_4851_1772543095.jpg
DruštvoMinistri odbrane Gašić i Krozeto položili vence u Beogradu:Obeležena 110. godišnjica evakuacije srpske vojske sa obala Albanije u Prvom svetskom ratu
ban_7279_1772550686.jpg