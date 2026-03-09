Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas preduzeće „Milan Blagojević-Namenska“ AD u Lučanima, gde je sa generalnim direktorom Predragom Ilićem i rukovodstvom razgovarao o aktuelnim poslovnim rezultatima i značaju tog preduzeća za sistem odbrane.

Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnostima unapređenja poslovanja i poboljšanja uslova rada zaposlenih.

Ministar odbrane rekao je da namenska industrija ima veliki značaj za bezbednost naše zemlje, ali i za ukupni privredni razvoj Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Država će nastaviti da podržava ovakva preduzeća kroz ulaganja u modernizaciju proizvodnje, jačanje izvoznog potencijala i unapređenje uslova rada zaposlenih, jer su upravo ljudi koji rade u odbrambenoj industriji jedan od njenih najvećih resursa - istakao je ministar Gašić i dodao da preduzeće „Milan Blagojević-Namenska“ predstavlja jedan od stubova domaće odbrambene industrije i primer je uspešnog poslovanja.