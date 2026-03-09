Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je mali znak pažnje ženama koje rade u pomenutom ministarstvu.

- U našem ministarstvu radi na stotine vrednih, posvećenih i snažnih žena. Obišla sam ih danas i uručila mali znak pažnje, kao izraz zahvalnosti i poštovanja njihovog truda i ljubavi. Čast je moja što vas poznajem - napisala je ministarka.