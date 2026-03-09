Slušaj vest

Dva aviona Er Srbije iz Rijada sletela su večeras oko 22.30 i 22.40 časova na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa srpskim državljanima.

Na aerodrom Nikola Tesla sleteo je avion iz Rijada kojim su u Srbiju doputovali naši državljani.

Let je organizovan kako bi se omogućio povratak građana Srbije iz Saudijske Arabije.

Putnici koji su stigli u Beograd naveli su da im mnogo znači što je država organizovala povratak i omogućila bezbedan dolazak kući.

- Sve je dobro proteklo - rekla je jedna putnica.

O situaciji u Rijadu rekla je:

- Čuju se rakete i bombe, ali nije toliko strašno - dodala je.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović rekao je da je let protekao bez ikakvih problema.

- 289 putnika je danas evakuisano. To su ljudi koji su se zatekli u ratnoj zoni u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Saudijskoj Arabiji danas. Mislim da su svi zadovoljni, bezbedno su stigli.

Istakao je da je kopneni put trajao dugo.

- Nisu samo državljani Srbije evakuisani danas. Bilo je tu ljudi iz čitavog regiona, bilo je i Italijana, ljudi iz Ujedinjenog Kraljevstva... - dodao je.

"Srbija je najbolje od svih ovo organizovala"

Jedan od putnika istakao je da je sve super organizovano, te da je Srbija najbolje od svih predstavnika zemalja organizovala evakuaciju.

- Sve je išlo kako treba... Prvo što je bilo sve profesionalno. Dolazim iz Kuvajta. Ono što vidite u medijima, to je. Život je otežan, dosta ljudi radi od kuće, ko god može... ima puno vazdušnih opasnosti. Teško je opisati u nekoliko rečenica sve što se dešava.

- Ono što želim da kažem, ljudi su sve super organizovali, zahvalan sam im svima do neba. Bilo je prvo organizovano, ja mislim da je Srbija najbolje od svih predstavnika tamo organizovala. Želim posebno da se zahvalim Filipu Katiću u Kuvajtu, našem diplomatskom predstavniku, koji je bio fantastičan - istakao je jedan od putnika.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je ranije danas da je, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Er Srbija, za danas pripremilo dva evakuaciona leta za Rijad, radi bezbednog zbrinjavanja i dalje evakuacije naših državljana