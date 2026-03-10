Slušaj vest

Direktor Nacinalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić rekao je da je odluka Evropske komisije konačna i u tom smislu, od 10. aprila sve zemlje će morati da primenjuju EES sistem.

To praktično znači da se od ideje o suspenziji EES sistema na 90, pa na još 60 dana u narednim mesecima nakon pune implementacije odustalo, te je plan B za sada jedino suspenzija na par sati dnevno.

- Pojedine zemlje će imati mogućnost da u određenim periodima dana suspenduju unošenje u sistem ali svega na par sati, kako bi se izbegao kolaps, međutim nema govora o suspenziji na 60 ili 90 dana - kaže Seničić.

Prema njegovim rečima, Grčka svakako jeste među zemljama za koje se očekuje da će primenjivati mogućnost stopiranja EES-a na par sati, ali to nikako ne može biti dovoljno za obećanje da će se sve ubrzati i da neće biti čekanja.

Seničić kaže da sistem može biti suspendovan na par sati Foto: Kurir

Put Grčke ne kretati bez valjane organizacije

- Sada kada je moguće pratiti kamere na graničnim prelazima u realnom vremenu, savetujemo da putnici koji idu sopstvenim prevozom, kako prilaze Makedoniji, procene na koji će granični prelaz u zavisnosti od trenutne situacije.

Seničić dodaje i da se ne mora uvek ići na Evzoni, tu su i manji granični prelazi poput Dojrana i Medžitlije. Oba granična prelaza rade od 00 do 24, odnosno non-stop.

Podsetimo, novi sistem ulaska i izlaska (EES) u zemlje Evropske unije za građane iz trećih zemalja startovao je sredinom oktobra, na po nekoliko sati dnevno i samo na glavnim graničnim prelazima. Primena se narednih meseci produžavala na više sati dnevno, obuhvatila je i manje prelaze, i prema aktuelnim najavama, od 10. aprila trebalo bi da bude u funkciji non-stop, dakle 24 sata dnevno, na svim graničnim prelazima, bez izuzetka. Ovo važi i za drumski i za avio saobraćaj.

Stvarnost puna izazova

Međutim, stvarnost na terenu je bila puna izazova. Kako je prag za registraciju porastao sa 10 odsto krajem 2025. na 35 odsto početkom januara 2026, počele su da se pokazuju sve veće pukotine. Glavni problemi su:

Kašnjenja u obradi (vreme granične kontrole povećano je i do 70 odsto na nekim lokacijama)

Ogromni redovi (tokom božićnih praznika 2025, putnici na aerodromima u Francuskoj, Španiji i Portugalu suočili su se sa čekanjem od tri do sedam sati)

Tehnički problemi (prekidi sistema mučili su prometne terminale, što je dovelo do toga da neki aerodromi - poput Lisabona - privremeno odustanu od biometrijskih provera u korist ručne obrade kako bi se rešili zastoji)

Svedoci smo i da skoro svakog vikenda, kao i za sve praznike Srbi doživljavaju pravu agoniju na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije.

ETIAS će postati obavezan od aprila 2027.

Evropa se takođe priprema za dolazak Evropskog sistema za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS). Sistem se trenutno uvodi na španskim aerodromima, uključujući Madrid i Malagu, a planirano je za kraj 2026, nakon implementacije EES-a, piše portal "Idealista“.

Nakon implementacije ETIAS-a, uslediće šestomesečni prelazni period, tokom kojeg putnici mogu ući u zemlje učesnice bez odobrenja, što znači da ETIAS neće biti obavezan uslov do aprila 2027. godine, navodi ovaj portal.

Informaciju još nije potvrdio sam ETIAS.

"ETIAS će početi sa radom u poslednjem kvartalu 2026. godine. Evropska unija će zvanično obavestiti o konkretnom datumu početka rada ETIAS-a nekoliko meseci pre njegovog pokretanja“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Sistem provere pre putovanja postaće obavezan za državljane koji mogu putovati u Šengensku zonu bez potrebe za vizom za kratki boravak. Ovlašćenje za putovanje biće digitalno povezano sa pasošima putnika i važiće do tri godine ili do isteka njihovog pasoša.