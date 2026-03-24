Kada se dogode vanredne situacije poput zatvaranja aerodroma, otkazivanja letova ili političkih sukoba, putnici koji su organizovali putovanje preko turističkih agencija nalaze se u znatno povoljnijoj situaciji nego oni koji putuju samostalno, saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta.

Agencije imaju zakonsku obavezu da obezbede pomoć svojim klijentima, ističe Juta.

- U praksi to znači da su agencije dužne da putnicima koji ne mogu da se vrate kući obezbede neophodan smeštaj tokom perioda koji nije duži od tri noći, o trošku turističke agencije. Osim toga, agencije raspolažu mrežom partnera, od hotela do lokalnih firmi, što im omogućava da organizuju alternativne aranžmane po nižim troškovima, dok samostalni putnici često moraju da plaćaju drastično uvećane cene smeštaja i karata - navodi Juta.

Primeri kojima svedočimo pokazuju da su karte u kriznim situacijama poskupele i do nekoliko hiljada evra, dok su putnici preko agencija mogli da računaju na logističku i finansijsku podršku, dodaju.

- Još jedna prednost putovanja preko agencija jeste što one komuniciraju sa institucijama, uključujući ambasade, ministarstva i avio-kompanije, kako bi osigurale povratak svojih klijenata. Zbog toga se putnici koji koriste usluge agencija nalaze u sigurnijoj i stabilnijoj situaciji, jer agencija preuzima deo rizika, organizuje logistiku i pruža podršku u trenucima kada pojedinac sam ne bi imao pristup takvim resursima - navodi se i dodaje:

- Ukratko, dok putnici koji sami putuju moraju da snose sve troškove i odgovornost za rešavanje problema, oni koji putuju preko agencija imaju zaštitu, sigurnost i pomoć koja može značajno smanjiti stres i finansijski rizik u nepredviđenim situacijama.