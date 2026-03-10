Prosvetari podneli inicijativu Ministarstvu prosvete: Traže da se školska takmičenja održavaju radnim danima, a ne vikendom, evo i zbog čega
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije uputila je Ministarstvu prosvete inicijativu za izmenu kalendara takmičenja, odnosno da se takmičenja održavaju radnim danima.
Unija se resornom ministarstvu obratila sa inicijativom da se prilikom izrade kalendara takmičenja i smotri učenika u osnovnim i srednjim školama obavezno planira da se takmičenja organizuju radnim danima, umesto u danima vikenda.
- Naime, u praksi je uobičajeno da se veliki broj školskih, opštinskih, okružnih i republičkih takmičenja održava subotom i nedeljom. Nastavnici koji pripremaju učenike i prate ih na takmičenjima tom prilikom obavljaju poslove iz delokruga svog rada, ali im u značajnom broju škola taj rad nije priznat kao prekovremeni rad, niti se adekvatno vrednuje ili kompenzuje - navodi se u saopštenju USPRS.
Ovakva praksa, kako su naveli, dovodi do situacije da nastavnici, iako značajno doprinose razvoju talenata učenika i predstavljanju škole i obrazovnog sistema na takmičenjima, rade dodatno vreme bez odgovarajućeg priznavanja tog angažovanja.
- Imajući u vidu navedeno, smatramo da bi organizovanje takmičenja u toku radne nedelje doprinelo pravičnijem vrednovanju rada nastavnika, izbegavanju sporova i različitih tumačenja u školama, većoj motivaciji nastavnika za pripremu učenika za takmičenja. Stoga insistiramo da Ministarstvo prosvete, prilikom donošenja narednih kalendara takmičenja i smotri, omogući da se takmičenja organizuju radnim danima, u skladu sa organizacijom rada škola - navodi se.