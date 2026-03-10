Slušaj vest

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije uputila je Ministarstvu prosvete inicijativu za izmenu kalendara takmičenja, odnosno da se takmičenja održavaju radnim danima.

Unija se resornom ministarstvu obratila sa inicijativom da se prilikom izrade kalendara takmičenja i smotri učenika u osnovnim i srednjim školama obavezno planira da se takmičenja organizuju radnim danima, umesto u danima vikenda.

- Naime, u praksi je uobičajeno da se veliki broj školskih, opštinskih, okružnih i republičkih takmičenja održava subotom i nedeljom. Nastavnici koji pripremaju učenike i prate ih na takmičenjima tom prilikom obavljaju poslove iz delokruga svog rada, ali im u značajnom broju škola taj rad nije priznat kao prekovremeni rad, niti se adekvatno vrednuje ili kompenzuje - navodi se u saopštenju USPRS.

Ovakva praksa, kako su naveli, dovodi do situacije da nastavnici, iako značajno doprinose razvoju talenata učenika i predstavljanju škole i obrazovnog sistema na takmičenjima, rade dodatno vreme bez odgovarajućeg priznavanja tog angažovanja.