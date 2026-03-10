Slušaj vest

Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, razgovarao je sa zamenikom ministra industrije i trgovine Ruske Federacije, Aleksejem Gruzdevom.

Sastanku je prisustvovao i ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji, Nj. E. Aleksandar Bocan-Harčenko.

Tokom razgovora bilo je reči o daljem unapređenju ekonomskih odnosa Srbije i Rusije, sa posebnim osvrtom na povećanje trgovinske razmene i jačanje saradnje u oblastima energetike, ekonomije, trgovine, industrije, investicija, digitalizacije i novih tehnologija.

Tokom razgovora bilo je reči o daljem unapređenju odnosa Srbije i Rusije Foto: Kabinet ministra bez portfelja

Ministar Popović je naglasio da je, zahvaljujući principijelnom i doslednom stavu predsednika Vučića i Vlade Srbije, Srbija jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

"Potrebni su nam najjeftiniji ruski gas i nafta kako bismo obezbedili stabilno snabdevanje i sigurnost za privredu i građane. Srbija iz Rusije dobija gas po najpovoljnijim uslovima i najnižoj ceni u Evropi. I što je najvažnije, Srbija ima garantovane količine gasa iz Rusije", izjavio je Popović.

Razgovarano je i o održavanju sednice Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Ministar je dodao da jačanje ekonomske saradnje predstavlja jedan od prioriteta u produbljivanju odnosa sa Ruskom Federacijom u 2026. godini.

Gruzdev: Izuzetno se radujemo učešću na EXPO 2027 Foto: Kabinet ministra bez portfelja

"Nastavićemo da radimo istim tempom i intenzitetom i ostajemo čvrsto posvećeni izgradnji dugoročnih ekonomskih partnerstava sa Rusijom, uvereni da će ova saradnja doneti konkretne i održive rezultate za obe strane", poručio je Popović.

Gruzdev je istakao da Rusija pridaje veliki značaj daljem unapređenju bilateralnih odnosa sa Srbijom, naglasivši da Moskva Srbiju vidi kao pouzdanog partnera u regionu i važnog ekonomskog saveznika.