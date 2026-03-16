Šta znače šifre i brojevi na jajima? Mnogi na njih i ne obrate pažnju, a otkrivaju ono što svi treba da znaju
U Srbiji kao i u Evropskoj uniji na svakoj ljusci jajapostoji šifra koja govori kako je kokoška uzgajana i odakle jaje dolazi.
Propisi EU nalažu detaljna pravila koja se moraju poštovati kod plasmana na tržište, a to znači da:
- jaja i paketi jaja moraju biti označena;
- treba ih sortirati po kvalitetu i težini;
- stanice za pakovanje moraju da funkcionišu;
- moraju da budu upakovana, uskladištena, transportovana i predstavljena za prodaju na malo.
Odakle i iz kakvog uzgoja dolaze - pitanja su na koja odgovore daje upravo oznaka na samom jajetu.
Što kaže žig?
Reč je o svojevrsnom žigu kojeg možete pronaći na svakom jajetu kupljenom u maloprodaji, a ta oznaka govori o načinu uzgoja koka nosilja, zemlji porekla i matičnom broju gazdinstva.
Četiri su načina uzgoja, a brojevi nam govore sledeće:
- 0 – jaja iz organskog uzgoja;
- 1 – jaja iz slobodnog uzgoja;
- 2 – jaja iz štalskog (podnog) uzgoja;
- 3 – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja.
Organski uzgoj podrazumeva da svaka kokoška na raspolaganju ima obezbeđen spoljni prostor i to najmanje četiri metra kvadratna, da im je pristupačna sveža trava i ostalo raslinje kao i mogućnost čeprkanja po zemlji i da je ostatak njihove ishrane ekološki.
Slobodni uzgoj znači nešto manje prostora na raspolaganju, odnosno 2,5 metra kvadratna po kokoški gde one takođe imaju pristup raslinju.
Štalski, podni uzgoj je onaj u zatvorenom prostoru gde su nosilje neprekidno osvetljene veštačkom rasvetom, a navjeća dopuštena naseljenost u štali je devet kokošaka po metru kvadratnom.
Kada govorimo o kaveznom, baterijskom uzgoju, ovde je na jedan metar kvadratni dozvoljeno držati 13 kokošaka.
Razredi i rok trajanja
Jaja se razvrstvaju u četiri razreda, a oznake XL, L, M i S ćemo pronaći na ambalaži. Pa su tako:
- XL - vrlo velika jaja (73 grama i više),
- L - velika jaja (od 63 do 73 grama),
- M - srednja (53 do 63 grama),
- S - mala jaja (manje od 53 grama).
Datum najkraćeg roka trajanja određuje se na najviše 28 dana i mora biti utisnut na ambalaži. Ali, ona se mogu koristiti i nakon tog perioda, ali samo ako su ispravno čuvana, u frižideru.
Kurir.rs/ Agroklub.rs