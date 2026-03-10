Slušaj vest

Dolazak Marije Milošević u Srbiju povodom dve decenije od smrti njenog dede, bivšeg predsednika Slobodana Miloševića, ponovo je skrenuo pažnju javnosti na članove porodice Milošević koji se retko pojavljuju u medijima.

Dvadesetogodišnja Marija doputovala je u Beograd kako bi prisustvovala obeležavanju godišnjice smrti svog dede, koji je preminuo 2006. godine u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu, gde mu je suđeno za ratne zločine.

Ona je u intervjuu navela da je ponosna na njega i da ga smatra "borcem za pravdu i istinu", ističući da je sada dovoljno odrasla da javno govori o porodičnom nasleđu.

Unuka Marija je prvi put javno progovorila o svojoj porodici. Foto: Screenshot Informer TV

Marija je otkrila i da studira novinarstvo na državnom univerzitetu u Moskvi, kao i da je nedavno počela ozbiljnije da uči srpski jezik, uz pomoć oca Marka Miloševića.

Ipak, ovo nije prvi put da se o njoj govori u javnosti. Njeno ime se pominjalo i 2019. godine, kada je u Moskvi kremirana Mira Marković.

Tada je pažnju okupljenih privukla mlada, plavokosa devojka koja je sve vreme stajala uz Marka Miloševića. Mnogi su se tada pitali ko je misteriozna devojka koja je, vidno potresena, stajala pored sina nekadašnjeg predsednika.

Mnogi su se pitali ko je misteriozna devojka na kremaciji Mire Marković Foto: Alfa Moskva / BK televizija

Kako su tada pisali mediji, pretpostavljalo se da je reč upravo o njegovoj ćerki Mariji, koju porodica zove Maja.

U to vreme imala je oko 14 godina i retko se pojavljivala u javnosti, pa je njeno prisustvo na kremaciji izazvalo dodatnu pažnju.

Pojedini su primetili i fizičku slicnost sa porodicom Milošević, zbog čega su mnogi zaključili da je u pitanju jedina unuka Slobodana Miloševića iz Markove veze sa Ruskinjom Valerijom.

Foto: Profimedia

Porodica Milošević se inače godinama nalazi van Srbije. Marko Milošević je u Rusiju otišao 2000. godine, nakon političkih promena u zemlji, dok su on i Mira Marković 2008. godine dobili politički azil u toj državi.

Marko je u Rusiji upoznao Valeriju, a ćerka Marija je ispričala detalje.

- On tada nije znao dovoljno dobro ruski. Ona ga je naučila - ispričala je Marija i dodala da misli da više liči na oca.

- Od mame sam nasledila sam talenat za umetnost. Svi su pravnici u toj porodici. Moj drugi deda bio je predsednik Ustavnog suda koji je inaugurisao Putina - kazala je Marija i dodala da se njen otac bavi građevinskim poslom, a majka je slikarka.

Što se tiče ružnih stvari o dedi Slobodanu, Marija je rekla da je on bio borac za pravdu i istinu.

Marija smatra da je njen deda bio borac za pravdu. Foto: Screenshot Informer TV

- Naravno da čujem šta se loše piše o njemu, ali ja to neću ni da otvorim ni da čitam. Ja znam istinu i znam da bih volela da imam brak kao što su nekada imali deda Slobodan i baba Mira, da ceo život razumete jedno drugo... Nadam se da ću i ja tako moći - poručila je ona.

Milošević je preminuo 11. marta 2006.u Hagu Foto: DUSAN VRANIC / AFP / Profimedia

Slobodan Milošević rođen je 1941. godine u Požarevcu, a na vlast je došao krajem osamdesetih godina kao lider Savez komunista Srbije. Bio je predsednik Srbije od 1989. do 1997. godine, a zatim predsednik Savezne Republika Jugoslavije od 1997. do 2000.

Sa vlasti je svrgnut nakon masovnih protesta 5. oktobra 2000. godine. Uhapšen je u Srbiji 2001, a potom izručen Haškom tribunalu.