Već šest godina je tamo gde je najteže

Već šest godina je tamo gde je najteže - na prvoj liniji borbe za ljudske živote. Sa gotovo svakog sportskog takmičenja vraća se sa medaljom oko vrata, jer je Ana i devetostruka državna šampionka u dizanju tegova.

Ali njena najveća snaga ne meri se kilogramima koje podigne.

Kroz život je vodi starogrčka reč „arete“ - izvrsnost. Za Anu to znači stalno pomeranje sopstvenih granica, snagu karaktera i spremnost da pomogne drugima kada je najpotrebnije.

U svojoj karijeri imala je priliku da više puta nekome spasi život - i kaže da je to osećaj koji ne može da se opiše, samo da se nosi zauvek u srcu.

Pored svog poziva, bavi se i personalnim treninzima, pomažući ljudima da postanu jači i zdraviji.

Jer prava snaga, kako Ana pokazuje svakog dana, nije samo u mišićima - već u hrabrosti da staneš tamo gde drugi uzmiču i pružiš nekome novu šansu za život. Takvi ljudi su ponos svakog grada, poručio je MUP Srbije.