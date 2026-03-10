Slušaj vest

Marija Milošević (20), unuka bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, došla je u Srbiju povodom dve decenije od smrti dede Slobodana u Hagu i tok prilikom prvi put je govorila za srpske medije.

- Došla sam ovog puta za godišnjicu smrti i ubistva mog dede u Haškom tribunalu. Sada sam dovoljno odrasla da mogu da učestvujem u svemu. Ponosna sam na mog dedu. On je bio pravi borac za pravdu i istinu - rekla je ona za TV Informer.

Marija je otkrila da studira novinarstvo na ruskom državnom univerzitetu u Moskvi i istakla da joj je otac Marko uvek pričao o dedi.

- I baka Mira mi je mnogo pričala o dedi. Mnogo mi nedostaje. Mnogo pričamo i o Srbiji i o Slobodanu - navela je Marija.

Na pitanje da li joj je tetka Marija idol, budući da nosi njeno ime, Marija je rekla da u porodici imaju dva Marka i dve Marije.

- Mislim da više ličim na tatu. A od moje mame nasledila sam talenat za umetnost. Svi su pravnici u toj porodici. Moj drugi deda bio je predsednik Ustavnog suda koji je inaugurisao Putina - kazala je Marija i dodala da se njen otac bavi građevinskim poslom, a majka je slikarka.

Podsetimo, Slobodan Milošević i njegova supruga Mira Marković više nisu živi, a preostalih nekoliko članova najuže porodice raštrkani su svako na svoju stranu i žive živote daleko od javnosti. Naslednici pokojnog predsednika SR Jugoslavije Marko i Marija Milošević, danas žive povučene živote daleko od očiju javnosti.

Marko Milošević

Naime, Marko je odmah nakon 5. oktobra otišao s majkom u Rusiju. Njegova nevenčana supruga Milica Gajić i sin, koji je dobio po njemu ime Marko (junior) ostali su da žive u Požarevcu, a Marko im je prepisao kuću.

U Rusiji se oženio Ruskinjom, s kojom je dobio drugo dete, ćerku kojoj je ime dao po sestri Mariji. Kako se moglo čuti, ćerku zove Maja.

Marija Milošević

Ćerka Slobodana Miloševića, Marija, godinama, prema pisanju medija, živi na Cetinju u Crnoj Gori potpuno povučenim životom. Srbiju je napustila 2001. godine, odmah nakon što je njen otac izručen Hagu. Najpre je živela u Nikšiću, a kasnije se preselila na Cetinje.

Nije bila ni na majčinoj sahrani jer ne poseduje putne isprave i ostala potrebna lična dokumenta. Marijine komšije tvrde da ona ne izlazi iz kuće i da je njena kapija stalno zaključana. Za medije su posvedočili i da se ne druži ni sa kim, a da je povremeno poseti bivši muž Slobodan Bulatović.

Jednom prilikom je istakla da "nema nameru da se vraća u Srbiju" i da bi mogla da "objavi knjigu "Zašto sam ogorčena na Srbiju'". Na popisu stanovništva upisala se kao Crnogorka, prenosi Blic.

Milica Gajić

Milica Gajić postala je poznata po tome što je bila prva snaja Slobodana Miloševića, ali i po tome što je prva u Srbiji koja je, kako se pričalo, ugradila silikone.

Živi povučeno u Požarevcu.

Marko Milošević

Marko Milošević, unuk Slobodana Miloševića je srpski političar, koji je minule godine na Kurir televiziji govorio o svom dedi, odnosno poslednjim sećanjima na njega, imajući u vidu da je u veoma mladim godinama bio uskraćen njegovog prisustva, kako se on tada nalazio u Hagu:

- Imao sam sedam godina kada je moj deda umro, ali stekao sam dovoljno toga da uspe da mi ostane u sećanju. Majka i ja smo ga često posećivali u Hagu, sećam se tih poseta.

Neverovatno je koliko je umeo, uzimajući u obzir okolnosti koje su bile krajnje deprimirajuće, da bude dostojansven, hrabar i odlučan da se suoči sa svakim problemom, da primi mene, snaju i ostale koje je znao da više neće videti. Ne sećam se ni jedne rečenice, ali sećam se njegovog odnosa prema meni. Uvek je bio toliko topao i drag, sećam se njegovog osmeha - prisetio se Milošević.

Podsetimo, 11. marta se navršava 20 godina od smrti bivšeg predsednika Srbije i Savezne republike Jugoslavije (SRJ) koji je preminuo u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala.

20 godina od smrti Slobodana Miloševića

Za predsednika Srbije je izabran na prvim višestranačkim izborima posle sloma komunizma, decembra 1990, a tu funkciju obavljao je u dva mandata. Bio je predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) koja je nastala ujedinjenjem Saveza komunista Srbije i Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije. Jula 1997. izabran je za predsednika SRJ i na toj funkciji je ostao do izbora septembra 2000. godine na kojima je pobedio kandidat Demokratske opozicije Srbije (DOS) Vojislav Koštunica.

Milošević je najpre odbio da prizna rezultate predsedničkih izbora što je dovelo do masovnih građanskih protesta koji su kulminirali 5. oktobra kada se u Beogradu okupilo više stotina hiljada demonstranata. Nova vlast uhapsila je Miloševića 1. aprila 2001. u Beogradu, zbog, kako je tada saopšteno, zloupotrebe službenog položaja.