Na platforme staklenog vidikovca na vrhu Kablara prethodnih dana stavljeno je opterećenje veće od 100 tona kako bi se izvršile poslednje tehničke provere konstrukcije po najvišim bezbednosnim standardima. Testiranje je sada završeno, a zakiljučak je da je – sve bezbedno. Stručnjaci ističu da dosadašnji rezultati pokazuju stabilnost konstrukcije.

Na obe staklene platforme postavljeno je opterećenje, na manjoj 50 tona, na većoj teret od 82 tone. Ova ispitivanja su obavezna za konstrukcije ovog tipa.

- Radi se o konstrukcijama na kojima se očekuje skupljanje većeg broja ljudi. Projekatavana su za opterećenja od 500 kilograma po kvadratnom metru, što znači da probno opterećenje koje iznosi oko 80 tona", i da u jednom trenutku može da primi na maloj oko 600 ljudi, a na velikoj platformi oko 1.000, rekao je za RINU profesor dr Danijel Kukaras sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Foto: RINA

Provere su radili su Centar za konstrukcije d.o.o. Subotica (CKS) i Institut za beton d.o.o. uz Zemuna (IB).

Institut za beton kao akreditovana laboratorija, je imao zadatak da sprovede ispitivanje probnim opterećenjem prema standardima za tu vrstu ispitivanja.

Centar za konstrukcije je imao obavezu da sprovede pregled tehničke dokumentacije, vizuelni pregled konstrukcije i da izradi predlog programa pi kome ispitivanje treba da se izvrši.

Institut za beton je akreditovan za ovu metodu ispitivanja a Centar za konstrukcije je firma koje se skoro isključivo se bavi dijagnostikom stanja konstrukcija i sanacijama konstrukcija, a takođe, ispitivanjem konstrukcija se njihovi profesori bave preko 25 godina.