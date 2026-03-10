Slušaj vest

Tačan uzrok smrti još uvek nije poznat, a rezultati obdukcije se još uvek čekaju. Zašto se toliko dugo čeka, pojasnili su iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Bolnica u Čačku

- Još uvek kod nas nisu stigli rezultati obdukcije i toksikološke analize. Stoga, veštak sudske medicine se ne može izjasniti o uzroku smrti, odnosno sačiniti obdukcioni nalaz, sve dok ne budu urađene toksikološke analize, za koje je, po prirodi stvari, potrebno više vremena - navodi se u dopisu VJT u Čačku.

Nakon dva smrtna slučaja u čačanskoj bolnici, direktor dr Dejan Dabić podneo je ostavku, a upravljanje ovom ustanovom, po nalogu Ministarstva zdravlja privremeno su preuzeli stručni timovi lekara iz Kliničkog centra Srbije.