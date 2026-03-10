Slušaj vest

Multipli mijelom često se kasno otkriva jer simptomi liče na tegobe povezane sa godinama. Ipak, zahvaljujući savremenom lečenju, ova bolest danas sve više postaje hronično stanje sa znatno dužim životnim vekom pacijenata.

Koji su prvi znaci ove bolesti i kako posavetovati građane da je preduhitre, za Kurir televiziju, govorio je prof. dr Predrag Đurđević, načelnik Klinike za hematologiju UKC Kragujevac.

- Multipli mijelom je bolest koja se najčešće javlja kod starije populacije, što je jedan od razloga zašto se često ne prepoznaje na vreme. Simptomi koji je prate su bolovi u kostima, otežana pokretljivost, malaksalost i umor. Upravo zbog toga mnogi stariji ljudi ove tegobe pripisuju godinama, pa se lekaru jave tek kasnije - rekao je Đurđević.

Rano prepoznavanje i agresivno lečenje

Istakao je da je važno na vreme prepoznati simptome multiplog mijeloma i odmah primeniti agresivnu terapiju za što bolji odgovor.

- Pacijenti se ponekad žale i na učestale infekcije, bubrežnu slabost ili druge nespecifične tegobe. Zbog toga je važno da lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prepoznaju ovu grupu simptoma i na vreme posumnjaju na multipli mijelom. Danas postoji trend, ne samo među hematolozima u Srbiji već i u svetu, da se multipli mijelom od samog početka leči što agresivnije, u skladu sa mogućnostima terapije. Cilj je da se postigne što dublja remisija, odnosno što bolji terapijski odgovor - objasnio je.

Multipli mijelom postaje hronična bolest

Đurđević ističe da, iako se periodi pogoršanja skraćuju sa svakim recidivom, savremene terapije omogućavaju pacijentima da danas žive 10, 15 i više godina sa multiplim mijelomom.

- Kada je reč o toku bolesti, sa svakim novim recidivom period do narednog pogoršanja obično je sve kraći, što je jedna od karakteristika multiplog mijeloma. Ipak, u poslednjim godinama postignut je veliki napredak u lečenju, pa pacijenti danas žive znatno duže nego ranije. Kada sam počinjao da radim u hematologiji, oboleli su najčešće živeli svega nekoliko godina. Danas nije retkost da pacijenti sa multiplim mijelomom žive 10, 15 pa i više godina, jer je ova bolest u velikoj meri postala hronična - sa periodima pogoršanja i poboljšanja, ali uz znatno duži životni vek pacijenata - zaključio je Đurđević.

