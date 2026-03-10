Slušaj vest

Kažu da je nekad minut ko godina. A nekad proleti uz treptaj oka. Sve zavisi u kakvoj situacji se čovek nalazi kada tako promišlja. A da li ste vi nekada promišljali zašto minut ima tačno 60 sekundi? Zašto nema više ili manje? Ogovor će vas verovatno fascinirati!

- Oko 2000. godine pre nove ere u Mesopotamiji, posebno u Vavilonu, broj 60 je imao veliko značenje. Oni su smatrali da je broj 60 veoma moćan jer je bio deljiv sa mnogo brojeva: 2, 3, 4, 5, 6, 10 i tako dalje - navode u videu na Fejbuk stranici "Baci5 Podcast", pa objašanjavu princip kako se to prenelo na merenje vremena:

Merenje vremena je važan ljudski izum Foto: Profimedia

- Oni su smatrali da je minut prošao kada urade sledeće - jednu ruku bi savili u pesnicu, a na drugoj ruci bi koristili palac kako bi brojali tri dela na svakom prstu.

Pokazajući način tog brojanja izneli su i dodatno pojašnjenje:

- Znači, pošto svaki prst ima donji, srednji i gornji deo, koristili bi palac i rekli bi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I onda bi podigli jedan prst. Pošto ovde imamo pet prstiju na ovoj desnoj ruci, kada se podignu svih pet, a oni izbroje ovo pet puta, onda bi prošao za njih minut. Odnosno, kad izbroje to je 60 sekundi.

Ukoliko vam je lakše da vizuelizujete ovo o čemu pišemo pogledajte video.