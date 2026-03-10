Zašto minut ima baš 60 sekundi? Zašto nema manje ili više - odgovor koji će vas fascinirati
Kažu da je nekad minut ko godina. A nekad proleti uz treptaj oka. Sve zavisi u kakvoj situacji se čovek nalazi kada tako promišlja. A da li ste vi nekada promišljali zašto minut ima tačno 60 sekundi? Zašto nema više ili manje? Ogovor će vas verovatno fascinirati!
- Oko 2000. godine pre nove ere u Mesopotamiji, posebno u Vavilonu, broj 60 je imao veliko značenje. Oni su smatrali da je broj 60 veoma moćan jer je bio deljiv sa mnogo brojeva: 2, 3, 4, 5, 6, 10 i tako dalje - navode u videu na Fejbuk stranici "Baci5 Podcast", pa objašanjavu princip kako se to prenelo na merenje vremena:
- Oni su smatrali da je minut prošao kada urade sledeće - jednu ruku bi savili u pesnicu, a na drugoj ruci bi koristili palac kako bi brojali tri dela na svakom prstu.
Pokazajući način tog brojanja izneli su i dodatno pojašnjenje:
- Znači, pošto svaki prst ima donji, srednji i gornji deo, koristili bi palac i rekli bi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I onda bi podigli jedan prst. Pošto ovde imamo pet prstiju na ovoj desnoj ruci, kada se podignu svih pet, a oni izbroje ovo pet puta, onda bi prošao za njih minut. Odnosno, kad izbroje to je 60 sekundi.
Ukoliko vam je lakše da vizuelizujete ovo o čemu pišemo pogledajte video.
A sećate li se još onoga iz škole kako smo brojali mesece na stisnutim pesnicama, pa brzinski znali da li jun ima 30 ili 31 dan. Svašta ima, kanda, zanimljivo sa prstima i vremenom.