Letovanje u Grčkoj samo100 evra za 10 noći, smeštaj i prevoz: Ovo je spisak najjeftinijih destinacija i termina, oduševiće vas plaže i lokacije
Cene letovanja u predsezoni ove godine su slične ili do deset odsto više u odnosu na prošlogodišnje, a aranžmani za popularne destinacije u Grčkoj mogu se pronaći već od 100 evra po osobi.
Kako se bliži nova turistička sezona, sve veći broj građana već planira odlazak na more, a predsezona u Grčkoj ponovo se pokazuje kao jedna od najpovoljnijih opcija za odmor.Krajem maja i početkom juna cene aranžmana su značajno niže nego u jeku leta, pa se letovanje može pronaći već od oko 100 evra po osobi.
Mnogi aranžmani su već rasprodati.
- Planiram letovanje u Asprovalti i obično sam do sada u martu plaćivala aranžman, ali sada je sve zauzeto. Sezona je popunjena, a mnogima je idealna. Obično mi koji letujemo u junu, odemo ponovo i u septembru jer su tada cene takođe dosta povoljnije - kaže nam Beograđanka Danijela Đ.
Povoljan sever Grčke
Ponude turističkih agencija za ovaj period pokazuju da su najpovoljnije destinacije pak na severu Grčke, koje su tradicionalno popularne među turistima iz Srbije zbog blizine i pristupačnih cena.
Među najjeftinijim opcijama nalazi se Polihrono, gde se aranžmani kreću od 100 do 140 evra. Vrlo slične cene su i u Nei Poriju, gde odmor može da se pronađe od 110 do 190 evra, dok je Paralija i dalje među povoljnijim destinacijama sa cenama od 115 do 160 evra.
U tom cenovnom rangu su i Asprovalta, gde aranžmani koštaju između 115 i 140 evra, kao i Nea Flogita sa cenama od 130 do 195 evra. Leptokarija i Olimpik Bič takođe nude pristupačne aranžmane, pa se letovanje u ovim mestima može pronaći već od 135 evra, dok najskuplje ponude dostižu oko 195 evra.
Nešto viši cenovni rang beleže Platamon i Stavros. U Platamonu se aranžmani kreću između 160 i 200 evra, dok je u Stavrosu potrebno izdvojiti od 150 do 185 evra.
Među popularnim destinacijama nalazi se i Tasos, gde se cene u predsezoni kreću od 140 do 200 evra, dok je Zakintos među skupljim ostrvskim opcijama sa cenama između 150 i 230 evra.
Niže cene u predsezoni rezultat su manjeg turističkog pritiska i većeg broja raspoloživih smeštajnih kapaciteta, ali i želje agencija da ranije popune termine pred početak glavnog letnjeg talasa putovanja. Zbog toga mnogi putnici biraju upravo kraj maja i početak juna za odlazak na more, kada su temperature prijatne, gužve manje, a cene znatno povoljnije nego u julu i avgustu.
Cene letovanja u predsezoni
- Zakintos 150-230
- Olimpik bič 135-180
- Leptokarija 135-195
- Paralija 115-160
- Platamon 160-200
- Nei Pori 110-190
- Nea Flogita 130-195
- Polihrono 100-140
- Asprovalta 115-140
- Stavros 150-185
- Tasos 140-200
*Iznosi su u evrima
*10 noći smeštaj i prevoz