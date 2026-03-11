Slušaj vest

Cene letovanja u predsezoni ove godine su slične ili do deset odsto više u odnosu na prošlogodišnje, a aranžmani za popularne destinacije u Grčkoj mogu se pronaći već od 100 evra po osobi.

Kako se bliži nova turistička sezona, sve veći broj građana već planira odlazak na more, a predsezona u Grčkoj ponovo se pokazuje kao jedna od najpovoljnijih opcija za odmor.Krajem maja i početkom juna cene aranžmana su značajno niže nego u jeku leta, pa se letovanje može pronaći već od oko 100 evra po osobi.

Mnogi aranžmani su već rasprodati.

- Planiram letovanje u Asprovalti i obično sam do sada u martu plaćivala aranžman, ali sada je sve zauzeto. Sezona je popunjena, a mnogima je idealna. Obično mi koji letujemo u junu, odemo ponovo i u septembru jer su tada cene takođe dosta povoljnije - kaže nam Beograđanka Danijela Đ.

Mnogi aranžmani su već prodati Foto: Shutterstock

Povoljan sever Grčke

Ponude turističkih agencija za ovaj period pokazuju da su najpovoljnije destinacije pak na severu Grčke, koje su tradicionalno popularne među turistima iz Srbije zbog blizine i pristupačnih cena.

Među najjeftinijim opcijama nalazi se Polihrono, gde se aranžmani kreću od 100 do 140 evra. Vrlo slične cene su i u Nei Poriju, gde odmor može da se pronađe od 110 do 190 evra, dok je Paralija i dalje među povoljnijim destinacijama sa cenama od 115 do 160 evra.

U tom cenovnom rangu su i Asprovalta, gde aranžmani koštaju između 115 i 140 evra, kao i Nea Flogita sa cenama od 130 do 195 evra. Leptokarija i Olimpik Bič takođe nude pristupačne aranžmane, pa se letovanje u ovim mestima može pronaći već od 135 evra, dok najskuplje ponude dostižu oko 195 evra.

Nešto viši cenovni rang beleže Platamon i Stavros. U Platamonu se aranžmani kreću između 160 i 200 evra, dok je u Stavrosu potrebno izdvojiti od 150 do 185 evra.

Sever Grčke povoljniji Foto: Shutterstock

Među popularnim destinacijama nalazi se i Tasos, gde se cene u predsezoni kreću od 140 do 200 evra, dok je Zakintos među skupljim ostrvskim opcijama sa cenama između 150 i 230 evra.

Niže cene u predsezoni rezultat su manjeg turističkog pritiska i većeg broja raspoloživih smeštajnih kapaciteta, ali i želje agencija da ranije popune termine pred početak glavnog letnjeg talasa putovanja. Zbog toga mnogi putnici biraju upravo kraj maja i početak juna za odlazak na more, kada su temperature prijatne, gužve manje, a cene znatno povoljnije nego u julu i avgustu.

Cene letovanja u predsezoni Zakintos 150-230 Olimpik bič 135-180 Leptokarija 135-195 Paralija 115-160 Platamon 160-200 Nei Pori 110-190 Nea Flogita 130-195 Polihrono 100-140 Asprovalta 115-140 Stavros 150-185 Tasos 140-200

*Iznosi su u evrima