Slušaj vest

U Opštoj bolnici u Čačku na Odeljenju neonatologije tokom dana došlo je do požara.

Prema nezvaničnim informacijama sve se dogodilo u prostoriji u kojoj su smeštene bebe.

- Odmah su bebe evakuisane, a na teren su upućeni vatrogasci-spasioci koji su uspeli da lokalizuju požar, potvrđeno je za RINU u bolnici.