Planuo požar u bolnici u Čačku, hitno evakuisane bebe: Vatrogasci na terenu
U Opštoj bolnici u Čačku na Odeljenju neonatologije tokom dana došlo je do požara.
Prema nezvaničnim informacijama sve se dogodilo u prostoriji u kojoj su smeštene bebe.
- Odmah su bebe evakuisane, a na teren su upućeni vatrogasci-spasioci koji su uspeli da lokalizuju požar, potvrđeno je za RINU u bolnici.
Prema za sada još uvek nepotvrđenim informacijama u požaru nema povređenih lica.
