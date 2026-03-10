Slušaj vest

Olimpijski komitet Srbije iCarnex, članica MK Group, svečano su potpisaliUgovor o partnerstvu kojim je ova kompanija postala zvanična hrana Olimpijskog tima Srbije u sponzorskom paketu „SRBIJA VERUJE! ZAJEDNO DO POBEDE! – LOS ANĐELES 2028“.

Ugovor supotpisali Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije i Milan Radoš, generalni direktor kompanije Carnex.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Dejan Tomašević, istakao je ovom prilikom da mu je veliko zadovoljstvo što je ozvaničena saradnja između Olimpijskog komiteta Srbije i kompanije Carnex, jednog od najprepoznatljivijih i najdugovečnijih brendova u našoj zemlji.

,,Partnerstva poput ovog imaju posebnu vrednost, jer pokazuju da vrhunski sport i uspešne domaće kompanije dele iste vrednosti – posvećenost, odgovornost, istrajnost i želju da uvek budemo najbolji u onome što radimo. Upravo te vrednosti predstavljaju temelj olimpijskog pokreta i uspeha naših sportista. Podrška snažnih i društveno odgovornih kompanija od izuzetnog je značaja za razvoj sporta i stvaranje uslova u kojima naši olimpijci mogu da se pripremaju, napreduju i dostojno predstavljaju Srbiju na najvećoj sportskoj sceni. Zato nam je drago što je Carnex prepoznao značaj ulaganja u sport i što će biti deo našeg tima na putu ka novim izazovima i velikim takmičenjima”, izjavio je Dejan Tomašević, predsednik OKS.

,,Čestitam gospodinu Tomaševiću i novoizabranom rukovodstvu Olimpijskog komiteta Srbije i uveren sam da će nastaviti da vode srpski tim ka novim, velikim olimpijskim uspesima. Veliko nam je zadovoljstvošto će i kompanija Carnex podržavati i širiti duh olimpizma. Ponosni smo na partnerstvo sa Olimpijskim komitetom Srbije i radujemo se saradnji u naredne tri godine. Sport je deo našeg nacionalong identiteta i predstavljatrajnu i snažnu vrednost koju dele Olimpijski komitet Srbije iCarnex”, istakao je Milan Radoš, generalni direktor Carnexa.

Carnex je 2011. godine postao deo MK Group, jednog od najuspešnijih poslovnih sistema u Adria regionu, koji posluje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, obnovljivih izvora energije, turizma i sektora nekretnina.

Sa tradicijom dužom od 65 godina Carnex važi za jednog od najvećih proizvođača mesa i mesnih prerađevina u regionu, sa zaokruženim sistemom proizvodnje od „farme do trpeze“. Kompanija je ujedno najveći proizvođač svinja u Srbiji, a kvalitet sirovine koju koristi u industriji mesa obezbeđuje i korišćenjem stočne hrane koju proizvodi u sopstvenoj fabrici.

Zaštitni znak Carnex brenda je vrhunski kvalitet proizvoda, uz kombinaciju tradicionalnih receptura i inoviranja asortimana koji prati trendove i želje savremenog potrošača. Bogat proizvodni portfolio obuhvata preko 150 mesnih proizvoda u asortimanu, koje Carnex izvozi u preko 20 zemalja širom sveta.