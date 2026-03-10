Slušaj vest

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je politiku upisa studenata za školsku 2026/2027. godinu.

Senat je doneo Politiku upisa studenata za školsku 2026/2027. godinu, kojom se uređuju uslovi, procedure i rokovi upisa na sve nivoe studija.

Planiran je upis ukupno 27.882 studenta na osnovne, master, specijalističke i doktorske studije, u skladu sa akreditacijama i odobrenim kvotama.

Više važnih mera

Konkurs za upis biće raspisan najkasnije do 1. juna 2026. godine, a uslovi i kriterijumi rangiranja kandidata neće se menjati nakon njegovog objavljivanja.

Kalendar upisa: - prijava kandidata od 19. do 23. juna - prijemni ispiti od 24. do 30. juna - završetak upisa najkasnije do 10. jula

Politika predviđa više važnih mera, kso što su: afirmativni upis kandidata iz osetljivih društvenih grupa (pripadnici romske zajednice, osobe sa invaliditetom), upis stranih kandidata uz postupak priznavanja diploma, mogućnost prenosa bodova sa prijemnog ispita na srodne studijske programe u dodatnom roku, prilagođeno polaganje prijemnog ispita za kandidate sa invaliditetom, upis stipendista u okviru državnih programa "Svet u Srbiji" i "Srbija za Srbe iz regiona".

Kalendar upisa

Usvojen je i kalendar upisa: prijava kandidata na osnovne studije predviđena je od 19. do 23. juna, prijemni ispiti od 24. do 30. juna, a završetak upisa najkasnije do 10. jula 2026. godine, uz dodatne rokove u avgustu i septembru.

Pored politike upisa, Senat je razmatrao i usvojio izveštaj o upisu za tekuću školsku godinu, odluke o broju studenata za narednu godinu, izmene statuta pojedinih fakulteta, više odluka o nastavničkim zvanjima i radnim odnosima, kao i predloge novih i izmenjenih studijskih programa iz različitih naučnih oblasti.