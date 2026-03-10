Slušaj vest

Jezivi sadržaji iz Fejsbuk grupe sa više hiljada članova izazvali su bes javnosti širom Srbije. Objave koje kruže mrežama mnogi ocenjuju kao duboko uznemirujuće, a građani traže hitnu reakciju nadležnih i uklanjanje ovakvih stranica sa interneta.

Na društvenim mrežama poslednjih sati širi se ogorčenje zbog sadržaja iz jedne Fejsbuk grupe koja je, prema dostupnim podacima, okupila više od 5.000 članova.

Grupa pod nazivom "Ćerke i tate - dopisivanje" izazvala je lavinu reakcija zbog uznemirujućih objava koje aludiraju na zabranjene seksualne devijacije.

Jezive poruke koje se mogu naći na Fejsbuk grupi. Foto: Fejsbuk Printscreen

Screenshotovi koji kruže internetom, ali i sam javni sadržaj grupe prikazuju poruke i objave u kojima piše "Imali koja ćerkica da joj se ne spava sada?" ili "Imali koja kćerkica za mene?", uz emotikone poljubaca i srca što je izazvalo bes javnosti.

"Ovo mora hitno da se istraži"

Korisnici društvenih mreža oštro su reagovali nakon što su objave iz grupe počele da se dele na platformama poput X-a, Instagrama i TikToka, jer je sadržaj koji se tamo pojavljuje duboko uznemirujući i zahtevaju hitnu reakciju nadležnih organa.

"Ovo nije samo degutantno nego i potencijalno opasno", napisao je jedan korisnik X-a, dok drugi dodaje: "Ako je ovo stvarno ono na šta liči, policija bi morala odmah da reaguje."

Javnost je posebno uznemirila činjenica da grupa ima više hiljada članova i da su pojedine objave vidljive javno, što dodatno pojačava zabrinutost među građanima.

Zaštita maloletnika na internetu

Građani su zgroženi porukama. Foto: Fejsbuk Printscreen

Stručnjaci upozoravaju da su deca i tinejdžeri među najranjivijim korisnicima društvenih mreža i da roditelji moraju posebno da obrate pažnju na to sa kim njihova deca komuniciraju na internetu.

Savetuje se redovna kontrola profila, razgovor sa decom o opasnostima na mreži i prijavljivanje svake sumnjive komunikacije ili grupe administratorima platforme i nadležnim institucijama. Pravovremena reakcija može sprečiti zloupotrebe i zaštititi maloletnike od potencijalno opasnih osoba na internetu.

Različite teorije Na internetu su se pojavile i različite teorije o prirodi ove grupe. Jedni tvrde da bi moglo da se radi o svojevrsnoj "zamci" ili pokušaju razotkrivanja potencijalnih predatora na mrežama, dok drugi smatraju da je reč o krajnje uznemirujućoj zajednici u kojoj pojedinci otvoreno objavljuju sadržaj koji prelazi granice društveno prihvatljivog ponašanja.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome ko stoji iza grupe niti kakva je njena stvarna namena.

Opasnost društvenih mreža

Foto: Fejsbuk Printscreen

Stručnjaci godinama upozoravaju da društvene mreže mogu postati prostor u kojem se, bez adekvatne kontrole, pojavljuju sadržaji koji su duboko problematični i potencijalno opasni.

Nije retko da mnoge policijske akcije i hapšenju pedofila zapravo i kreću od društvenih mreža, praćenjem digitalnog traga.

Zbog toga mnogi sada postavljaju pitanje odgovornosti platformi poput Fejsbuk, ali i nadležnih institucija, koje bi morale da utvrde da li ovakve grupe krše zakon i da li predstavljaju rizik po bezbednost korisnika.