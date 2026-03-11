Slušaj vest

U Srbiji je dabas jutro svežije nego inače, uz mestimično slab prizemni mraz, dok je na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje i slab mraz na visini od dva metra. Tokom dana preovlađivaće pretežno sunčano vreme, uz temperature koje su iznad proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Foto: RHMZ

Duvaće slab do umeren vetar južnog i jugoistočnog pravca. Na jugu Banata pre podne vetar će povremeno biti umeren i jak, ali će tokom popodneva postepeno slabiti. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od -2 stepena na jugoistoku Srbije do oko 8 stepeni na jugu Banata, dok će najviša dnevna temperatura biti od 18 do 21 stepen Celzijusa. U Negotinskoj Krajini očekuje se nešto svežije vreme, sa maksimalnom temperaturom oko 16 stepeni.

Do kraja sedmice jutra će ostati sveža, ponegde uz slab prizemni mraz, dok se na jugu zemlje lokalno očekuje i slab mraz na visini od dva metra. Tokom dana zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme za drugu dekadu marta, uz dnevne temperature između 15 i 20 stepeni.

U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti tokom popodnevnih sati, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.

U košavskom području ponovo se očekuje pojačanje vetra tokom narednog vikenda, 14. i 15. marta, kada će duvati umeren i jak jugoistočni vetar.

Žuti meteo alarm upaljen u Banatu

Foto: RHMZ

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti opasno (potencijalno).