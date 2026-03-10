Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević posetio je danas Bajinu Baštu i razgovarao sa predstavnicima lokalne samouprave. Nakon konstruktivnog sastanka, ministar Milićević je posetio prvi i jedini Muzej ćirilice u Srbiji, u Rači, nadomak Bajine Bašte.

Na sastanku čija je tema bila izazovi sa kojima se građani suočavaju, jačanje veza dijaspore i regiona sa maticom, kao i predstavljanje rada Kabineta za naredni period, prisustvovali su predsednik opštine Milenko Ordagić, pomoćnici predsednika Ljubodrag Petrović i Siniša Spasojević, kao i zamenik predsednika Nebojša Jovanović i načelnik opštinske uprave Lazar Bodanović.

Obaveza i odgovornost svakog ministra u Vladi Republike Srbije je da razgovara sa predstavnicima lokalnih samouprava i građanima, rekao je ministar Milićević i dodao da zato ne mora da postoji konkretan povod posete, već su interesi građana na prvom mestu.

Samo zajedničkim snagama i partnerskim odnosom možemo stvoriti ambijent dugoročnog razvoja naše zemlje, rekao je ministar Milićević i dodao da država i lokalne samouprave jedino kroz razgovor mogu sagledati realne potrebe ljudi na terenu.

Od izuzetne je važnosti da razgovor bude otvoren, zasnovan na činjenicama, kako bismo otvorena pitanja uz dobru volju i interes građana rešavali jedno po jedno, rekao je ministar Milićević i dodao da je kompromis takođe važan deo sagledavanja izazova sa kojima se suočavaju građani.

Ministar Đorđe Milićević je predstavnicima lokalne samouprave predstavio detaljan program aktivnosti rada Kabineta, gde je izdvojio predstojeće tematske letnje kampove, kao i Vidovdanski sabor.

Još jednom je naglašeno da opština Bajina Bašta ima veliki turistički potencijal i ispunjava sve uslove za realizaciju letnjeg kampa za mlade iz dijaspore i regiona, jer je u blizini Nacionalni park Tara, kao i reke Drine.

Potrebno je da akcenat uvek stavljamo na mlade, jer su oni naša budućnost, rekao je ministar Milićević i dodao da je potrebno raditi sa mladim ljudima, jer ako ne budemo radili sa mladima iz dijaspore i regiona izgubićemo deo budućnosti.

Ministar Milićević je istakao da je želja dece iz dijaspore i regiona koja su prošle godine boravila u Bajinoj Bašti da i ove godine ta opština organizuje i realizuje tematski letnji kamp i dodao da će ovogodišnji kamp podići lestvicu što se tiče sadržaja i programa.

Postoje tri oblasti u kojima lokalne samouprave mogu da konkurišu za tematske letnje kampove, rekao je ministar Milićević i dodao da Kabinet ima potpisane Memorandume sa Sportskim savezom Srbije, sa određenim naučno-obrazovnim institucijama, a sve u cilju što uspešnije i sveobuhvatnije realizacije tematskih letnjih kampova.

Ministar Milićević je pohvalio spremnost opštinskog rukovodstva da uzme učešće u organizaciji ovogodišnjeg letnjeg kampa i podsetio da će u maju mesecu biti organizovan važan skup povodom Dana dijaspore gde će se okupiti sve institucije i krovne organizacije koje okupljaju Srbe van Srbije.

Uvek imamo više od tri stotine delagata iz različitih regiona Evrope i sveta, rekao je ministar Milićević i doda da lokalne samouprave imaju jedinstvenu priliku da predstave potencijal koji imaju u cilju da zainteresuju naše sunarodnike da ulažu svoje znanje i kapital u Srbiju. Ministar Milićević je dodao da Bajina Bašta uz partnerski odnos sa Kabinetom može da uradi mnogo po pitanju povratka naših sunarodnika.

Ima mnogo lepih primera gde su cele porodice došle i nastavile svoj život i poslove u Srbiji, rekao je ministar Milićević i dodao da je naša zemlja mesto sigurnih investicija, zemlja u kojoj ljudi mogu da prave dugoročne planove.

Ministar Đorđe Milićević je nakon sastanka sa opštinskim rukovodstvom posetio prvi i jedini Muzej ćirilice u Srbiji.

Očuvanje sopstvenog identiteta, negovanje tradicije i kulture su preduslov za opstanak društva i naroda, rekao je ministar Milićević i dodao da čuvajući svoje pismo čuvamo i svoju zemlju.

Ministar je podsetio da se u okviru rada Kabineta sprovode projekti koji naše najmlađe sunarodnike iz inostranstva uče tradiciji, čuvanju nasleđa, jezika i pisma.

Naš zadatak je da kada naši ljudi dođu u svoju maticu, da njihova deca govore srpskim jezikom, da pišu ćirilicom, rekao je ministar Milićević i dodao da jedino tako možemo biti sigurno da idemo napred i da upravo zato postoje aktivnosti Kabineta koji brinu o svim svojim sunarodnicima u dijaspori i regionu.

Samo odgovornom politikom, predanim radom i partnerskim odnosom možemo graditi bolje društvo, rekao je ministar Milićević i dodao da se rezultati takvog pristupa najbolje vide u boljem životnom standardu građana, a najbolji put ka realizaciji zajedničkih ciljeva jeste razgovor sa građanima.