Skoro da nema muškarca da se ne kune u njega, ali verujemo da većina ne zna šta se krije iza čuvenog imena WD-40? Značenje slova bi možda mogli i da naslute, ali šta predstavlja brojka - teško. Za zainteresovane evo i objašnjenja.

Prepoznatljiva boca sa tankom crvenom slamčicom neizbežan je deo opreme svakog automobila u Srbiji, a i šire. I ne koriste samo vozači. Slavni "ve-de" je od veliki pomoći i u kući i oko kuće. Najpoznatija "magija u spreju"!

Crvena slamčica je nezaobilazni deo kompleta Foto: PhotoEdit / Alamy / Alamy / Profimedia

WD znači Water Displacement, odnosno odbijanje i istiskivanje vode. A broj 40 - označava da je nastao iz 40. pokušaja davne 1953. godine! Inženjer Norm Larsen je tražio način da spreči koroziju na rezervoarima raketa Atlas, i upornost se isplatila.

Tačan recept se čuva se u sefu u banci u San Dijegu, ali se zna šta se nikako ne nalazi u boci: nema silikona, kerozina, vode, grafita ni hlorofluorougljenika (CFC).

Glavni sastojci su mešavina alifatičnih ugljovodonika (slično mineralnom ulju ili petroleju) i specijalnih lubrikanata. On deluje tako što se "podvlači" ispod vlage i prljavštine, stvarajući zaštitni film.

Među pet osnovnih funkcija spada brzo isušuje električne sisteme i sprečava kratke spojeve, oslobađanje zarđalih šrafova ili metalnih delova, ostavljanje tankog sloja koji štiti metal od korozije i atmosferskih uticaja, rastvaranje lepka (od nalepnica), katrana, masnoće i gume, te smanjuje trenje i eliminiše škripanje.

Foto: Colleen Michaels / Alamy / Alamy / Profimedia

Pored popravke škripavih vrata, koristi se i za skidanje žvaka sa tepiha ili čak iz kose, čišćenje srebra, sa zidova, kažu, skida tragove bojica, a neki koriste, na sopstvenu odgovornost, i da prskanjem ispod streha odvratite ose od pravljenja gnezda.